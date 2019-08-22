連日下雨 和美鎮番雅溝排水防迅道路塌陷

2019-08-22 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



連日下雨後，彰化縣和美鎮番雅溝排水普道院旁防迅道路塌陷，縣議員賴清美今天前往關心，並通報警方放置安全椎，她說，以前這條道路從沒發生這種情況，可見最近雨水沖刷多嚴重，也呼籲民眾行經時應小心。