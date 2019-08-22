親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

嘉義民雄大士爺廟攤販氣爆 至少6人燒燙傷

接見日議員遲到半小時 韓國瑜真的去佛光山祝壽

迎日月潭萬人泳渡 伊達邵街區擬禁止行車

2019-08-22 18:19中央社 南投縣22日電

日月潭國際萬人泳渡將於9月1日登場，轄區集集警分局今天指出，伊達邵街區自8月31日到9月1日將劃為行人徒步區，禁止車輛駛入。

南投縣政府警察局集集分局今天公布泳渡期間交通管制措施，其中伊達邵街區從31日下午3時到9月1日下午4時劃為行人徒步區，範圍包括義勇街、水沙連街、日月街、文化街、德化街、瑪蓋旦街，除公務車輛，其它車輛禁止進入。

集集警分局表示，省道台21甲線中正路青年活動中心到往潭南三岔路口路段，自31日下午3時到9月1日下午4時禁止路邊停車。

環潭公路在9月1日上午6時到下午4時將實施單向管制，集集警分局指出，所有車輛須依順時鐘方向行駛環潭公路，禁止車輛由頭社經台21甲線往伊達邵方向行駛、也禁止由伊達邵往九龍路口方向行駛。

開放停車部分，集集警分局表示，台21線魚池到九龍路口路段四線道外側車道、台21線向山遊客中心到頭社路段四線道外側車道，9月1日上午6時到下午4時開放路邊停車。

台21甲線1.8到6.5公里處除轉彎處外，靠左側山壁車道供大型車輛依序停放、台21甲線潭南三岔路口往頭社方向靠左側山壁供小型車停放。

集集警分局長康健浚指出，泳渡期間前來日月潭旅遊的民眾務必遵守員警指揮，以保持交通順暢，同時也建議遊客車輛應依標線停放，勿違規停車，以免影響車流順暢；伊達邵周邊商家及攤販勿違規設攤或占用道路擺設商品、招牌等，將加強勸導及取締。

日月潭國際萬人泳渡將於9月1日登場。圖／遊艇業者提供
日月潭國際萬人泳渡將於9月1日登場。圖／遊艇業者提供
分享

集集車道日月潭

相關新聞

草屯游泳池委外遭棄標 公所明起免費開放1個月

2019-08-22 17:04

春陽協會創辦人許心華出版新書《愛向我走來》

2019-08-22 18:50

四五年級生懷舊零嘴 台灣栗子「蘋婆」正產季

2019-08-22 14:58

我們要和總統吃一樣的！彰化貓鼠麵推出總統套餐

2019-08-22 14:14

偏遠村落沒超商速食 漢寶村彩繪「大漢堡」過乾癮

2019-08-22 13:40

青年返鄉助地方創生 山上願景館今盛大開幕

2019-08-22 12:46

彰化大型超市又要少一間 裕毛屋凱福登營業到920

2019-08-22 12:09

自家人打自家人？彰化埔心舊館保甲事務所險遭拆

2019-08-22 09:58

防開學症候群 醫師：提早幫孩子「收心」

2019-08-21 23:47

供貨延後 中彰投公費流感疫苗11月15日開打

2019-08-21 23:47

九九峰闢複合園區 先治3野溪

2019-08-21 23:43

彰化最髒海岸 清掃30多天甩惡名

2019-08-21 23:37

國際奧林匹亞競賽 中一中抱3金1銀

2019-08-21 23:35

淨灘難治本 環團：海岸線管理權責要明確

2019-08-21 23:32

反對設殯儀館 南投百人再抗議

2019-08-21 23:18

台中二選區舊照超有梗！右昌在左營vs連環泡被瓜哥巴頭

2019-08-21 23:06

達文西機械臂是很夯的名詞 秀傳現場展示讓民眾開眼界

2019-08-21 22:17

國民黨傳換瑜？台中多位立委參選人合掛看板粉碎傳言

2019-08-21 17:53

盧秀燕25年前穿短裙羞遮腿 網友歪樓：旁邊龍介兄？

2019-08-21 17:52

台中大停水提早完工 今天下午5時全面恢復供水

2019-08-21 17:30

全台最美民宿天空的院子 何培鈞分享如何從無到有

2019-08-21 16:49

台中海灘發現疑似死豬 防疫人員確認是死狗虛驚一場

2019-08-21 16:34

中市生育率連3年下降 「到宅月子」逆勢成長3倍

2019-08-21 16:25

友善石虎生態有獎金 南投中寮鄉先試辦

2019-08-21 16:02

提前慶中秋 盧秀燕攜炸雞可樂至成功嶺慰勞役男

2019-08-21 15:22

家扶兒進總統府 高鐵贊助來回票

2019-08-21 14:09

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

韓國瑜因公祭才遲到？地方人士：韓待半小時離去

2019-08-22 16:22

蘆竹這路口好危險 25日起一左轉就取締罰款

2019-08-22 12:35

彰化大型超市又要少一間 裕毛屋凱福登營業到920

2019-08-22 12:09

大八後又一家！高雄老牌華王飯店 驚傳11月停止營業

2019-08-22 18:50

變乾淨！不捨女嬰睡垃圾堆 軍人、志工幫忙清家園

2019-08-22 16:44

聯結車博士范文鴻參選竹縣立委 鄭朝方挺：樂觀其成

2019-08-22 13:58

國際奧林匹亞競賽 中一中抱3金1銀

2019-08-21 23:35

不只水上草原 屏東排灣石板屋遺址也遭闖 耆老：是大忌

2019-08-22 07:49

影／宜蘭這裡5年半交通噩夢終結了！明天上午10點通車

2019-08-22 12:06

今起竹縣可用手機找路邊停車位 找車位至少縮短10分鐘

2019-08-22 12:25

達文西機械臂是很夯的名詞 秀傳現場展示讓民眾開眼界

2019-08-21 22:17

愛南澳旅遊 蘇花改秘境聽音樂喝咖啡乘獨木舟淨海

2019-08-22 07:48

四五年級生懷舊零嘴 台灣栗子「蘋婆」正產季

2019-08-22 14:58

草屯游泳池委外遭棄標 公所明起免費開放1個月

2019-08-22 17:04

上億教室整合器反更複雜？ 新北教育局坦言有改善空間

2019-08-21 20:06

捷運、都更並進 新北21站市容翻身

2019-08-21 23:53

偏遠村落沒超商速食 漢寶村彩繪「大漢堡」過乾癮

2019-08-22 13:40

影／去年大爆滿 客家歌手演唱會24日上午開放索票

2019-08-21 20:11

初選落馬告對手賄選不起訴 陳賴素美不排除脫黨參選

2019-08-22 14:15

北埔鄉南坑村長補選 前村長葉貴霖登記

2019-08-22 15:46

飽受政治壓力？ 侯友宜唱了...「堅持」

2019-08-21 22:38

台中二選區舊照超有梗！右昌在左營vs連環泡被瓜哥巴頭

2019-08-21 23:06

彰化最髒海岸 清掃30多天甩惡名

2019-08-21 23:37

「胖周瑜」鄭文燦自爆：兒子看婚紗照認不得爸爸

2019-08-22 16:11

民雄大士爺 信眾膜拜會點頭

2019-08-21 23:50

影／鬼月必看！大士爺祭逛鬼屋喝咖啡、聽異聞

2019-08-22 07:51

「轉眼就積水」午後瞬間暴雨 雙北傳災情

2019-08-21 23:09

中和星光電影院獨漏秀安區？區公所：將在9月舉辦

2019-08-21 22:30

影／馬崗觀景台展覽開幕 到極東景點欣賞無敵海景

2019-08-22 14:54

釣蝦場每10隻泰國蝦8隻來自屏東 潮州要辦賽神蝦比大

2019-08-22 18:34

我們要和總統吃一樣的！彰化貓鼠麵推出總統套餐

2019-08-22 14:14

影／路燈電線裸露、擅伐路樹 台鐵違法坦承疏失

2019-08-22 15:12

19件海砂屋改建八字沒一撇 北市劃都更地區降送審門檻

2019-08-22 13:22

台南爭議最多 捷運綠線將辦說明會

2019-08-22 15:40

令人羨慕！上班直接把孩子給公司照顧

2019-08-22 16:00

9月2日起台北市府轉運站、景美夜市周邊機車格開始收費

2019-08-22 13:57

紀念八二三砲戰 金門發起「無燈日」

2019-08-22 12:10

環狀線轉乘更便利 YouBike捷運板新站明啟用

2019-08-22 15:57

白鹿颱風逼近 太平山休園 宜蘭2周末活動取消、延期

2019-08-22 17:10

陰雨墾丁重現久違陽光 業者嘆白鹿颱風又來亂

2019-08-22 17:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top