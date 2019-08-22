迎日月潭萬人泳渡 伊達邵街區擬禁止行車

2019-08-22 18:19 中央社 南投縣22日電



日月潭國際萬人泳渡將於9月1日登場，轄區集集警分局今天指出，伊達邵街區自8月31日到9月1日將劃為行人徒步區，禁止車輛駛入。

南投縣政府警察局集集分局今天公布泳渡期間交通管制措施，其中伊達邵街區從31日下午3時到9月1日下午4時劃為行人徒步區，範圍包括義勇街、水沙連街、日月街、文化街、德化街、瑪蓋旦街，除公務車輛，其它車輛禁止進入。

集集警分局表示，省道台21甲線中正路青年活動中心到往潭南三岔路口路段，自31日下午3時到9月1日下午4時禁止路邊停車。

環潭公路在9月1日上午6時到下午4時將實施單向管制，集集警分局指出，所有車輛須依順時鐘方向行駛環潭公路，禁止車輛由頭社經台21甲線往伊達邵方向行駛、也禁止由伊達邵往九龍路口方向行駛。

開放停車部分，集集警分局表示，台21線魚池到九龍路口路段四線道外側車道、台21線向山遊客中心到頭社路段四線道外側車道，9月1日上午6時到下午4時開放路邊停車。

台21甲線1.8到6.5公里處除轉彎處外，靠左側山壁車道供大型車輛依序停放、台21甲線潭南三岔路口往頭社方向靠左側山壁供小型車停放。

集集警分局長康健浚指出，泳渡期間前來日月潭旅遊的民眾務必遵守員警指揮，以保持交通順暢，同時也建議遊客車輛應依標線停放，勿違規停車，以免影響車流順暢；伊達邵周邊商家及攤販勿違規設攤或占用道路擺設商品、招牌等，將加強勸導及取締。