台中立委選舉看板開打！與韓國瑜合體VS一直在這裡

2019-08-22 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市立委第7選區大里太平選舉看板開打！國民黨由台中廣播總經理莊子富代表出征，挑戰民進黨現任立委何欣純，莊子富今天在選區12處懸掛與高雄市長韓國瑜合體的選舉看板，主打「翻轉屯區新選擇、大里太平富起來」，對手何欣純在選區內設置20處看板，強調「一直在這裡、佮您同心繼續拚」。

莊子富說，自從韓國瑜自我解嘲是「土包子頭」，他到機場為韓國瑜接機力挺，當場送出500顆包子為韓國瑜打氣後，早就想掛與韓國瑜合體看板，但新人初出茅廬，資源有限，所幸在選區內的韓粉支持下，提供自家的外牆，目前九成看板都是韓粉神助攻，免費的提供指定懸掛，其中以又以今天下午3時懸掛的大里區爽文路、德芳南路口懸掛的最大幅，達長9公尺、寬7公尺。

莊子富認為，近日黑韓事件天天有，讓許多支持者心疼不已，國民黨面對險峻的競選環境，要更團結一致，堅定守護中華民國、力挺代表國民黨出征的總統參選人韓國瑜，也讓綠營流言不攻自破。每個政黨的理念勢必不盡相同，但是執政黨為了勝選不擇手段，鋪天蓋地抹黑和抹紅，動用國家機器，已讓民怨沸騰。

連任二屆立委的何欣純說，她是在地的女兒，在地深耕20年，最了解地方的需要；優質問政，也極力為郷親服務；爭取74號快速道路銜接國一等重大地方建設，發展屯區。