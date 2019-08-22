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台中立委選舉看板開打！與韓國瑜合體VS一直在這裡

2019-08-22 18:11聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市立委第7選區大里太平選舉看板開打！國民黨由台中廣播總經理莊子富代表出征，挑戰民進黨現任立委何欣純，莊子富今天在選區12處懸掛與高雄市長韓國瑜合體的選舉看板，主打「翻轉屯區新選擇、大里太平富起來」，對手何欣純在選區內設置20處看板，強調「一直在這裡、佮您同心繼續拚」。

莊子富說，自從韓國瑜自我解嘲是「土包子頭」，他到機場為韓國瑜接機力挺，當場送出500顆包子為韓國瑜打氣後，早就想掛與韓國瑜合體看板，但新人初出茅廬，資源有限，所幸在選區內的韓粉支持下，提供自家的外牆，目前九成看板都是韓粉神助攻，免費的提供指定懸掛，其中以又以今天下午3時懸掛的大里區爽文路、德芳南路口懸掛的最大幅，達長9公尺、寬7公尺。

莊子富認為，近日黑韓事件天天有，讓許多支持者心疼不已，國民黨面對險峻的競選環境，要更團結一致，堅定守護中華民國、力挺代表國民黨出征的總統參選人韓國瑜，也讓綠營流言不攻自破。每個政黨的理念勢必不盡相同，但是執政黨為了勝選不擇手段，鋪天蓋地抹黑和抹紅，動用國家機器，已讓民怨沸騰。

連任二屆立委的何欣純說，她是在地的女兒，在地深耕20年，最了解地方的需要；優質問政，也極力為郷親服務；爭取74號快速道路銜接國一等重大地方建設，發展屯區。

何欣純指出，她擔任立委以來，針對教育、兒少、產業經濟、民生等民生重大議題，提出法案、政策與方向，並適時監督、檢討政府施政，尤其近期社會高度關注「嚴懲酒駕害命的酒駕肇事致死刑度增列死刑」，以及「. 虐童加重刑責，讓孩子受到司法正義的保護」等議題，都分別提出相關修法。

台中市第7七選區國民黨立委參選人莊子富天下午懸掛與高雄市長韓國瑜合體的巨型選舉看...
台中市第7七選區國民黨立委參選人莊子富天下午懸掛與高雄市長韓國瑜合體的巨型選舉看板，強調「翻轉屯區新選擇、大里太平富起來」。圖／莊子富提供
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台中市第7選區民進黨立委何欣純爭取連任，選舉看板強調「一直在這裡、佮您同心繼續拚...
台中市第7選區民進黨立委何欣純爭取連任，選舉看板強調「一直在這裡、佮您同心繼續拚」。圖／何欣純提供
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台中市第7七選區國民黨立委參選人莊子富天下午懸掛與高雄市長韓國瑜合體的巨型選舉看...
台中市第7七選區國民黨立委參選人莊子富天下午懸掛與高雄市長韓國瑜合體的巨型選舉看板，強調「翻轉屯區新選擇、大里太平富起來」。圖／莊子富提供
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台中市第7選區民進黨立委何欣純爭取連任，選舉看板強調「一直在這裡、佮您同心繼續拚...
台中市第7選區民進黨立委何欣純爭取連任，選舉看板強調「一直在這裡、佮您同心繼續拚」。圖／何欣純提供
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韓國瑜何欣純莊子

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