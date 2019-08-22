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設置抽水機仍淹水 蔡其昌會勘要求改善

2019-08-22 18:00中央社 台中22日電

立法院副院長蔡其昌。圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供
立法院副院長蔡其昌。圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供
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台中市大安區福興里一帶，大雨來襲時，因抽水機無法發揮作用，淹水2公尺高，立法院副院長蔡其昌今天會勘要求改善，市府表示，再檢討抽水站的入流起抽水位，提高保護標準。

蔡其昌今天邀集相關單位到大安區福興里巧聖仙師廟會勘周邊淹水問題。他指出，該處曾爭取預算施作排水設施，但在近日豪大雨侵襲下，發現抽水機具無法有效改善積水狀況，先前裝設的抽水機高低差過高，除非雨勢及雨量要比現在更大才會啟動，要求市府盡速改善，保障用路人安全。

台中市議員施志昌表示，已針對大安福興里淹水情形進行多次會勘，去年爭取到抽水機組預算，今年歷經多次暴雨襲擊之下，還是有路面淹水問題，會立即監督市政府與水利單位共同檢討改善。颱風白鹿即將來襲，要求市府要有緊急的應變措施。

福興里長陳俊安指出，市政府安裝抽水機卻沒有發揮效果，都淹水2公尺還沒啟動，當地里民怨聲連連。

台中市水利局表示，福興里巧聖先師廟一帶淹水案，經查因地勢低窪加上原有農田水利會管轄的灌溉排水容量不足，遇強降雨，排水溝水流溢淹到路面，造成鄰近低窪區淹水。民國106年10月在瓦瑤溪畔設置簡易抽水站後，已提升該處的保護標準。

水利局指出，面對氣候變遷，極端降雨頻傳，今年幾次強降雨仍然造成淹水事件。將再檢討抽水站的入流起抽水位，希望可提供更高的保護標準。

淹水台中市蔡其昌

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