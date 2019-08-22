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等待30年電桿終遷移 還給用路人安全空間

2019-08-22 17:59中央社 台中22日電

拆除電線桿，示意圖。聯合報記者王燕華／攝影
拆除電線桿，示意圖。聯合報記者王燕華／攝影
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等待30年，台中市銜接雅潭路的潭子街，因車輛出入頻繁，但路幅狹窄，50公尺路程就有4支電線桿，立委洪慈庸協調相關單位，電線桿遷移工程在8月完工，還給用路人安全空間。

洪慈庸今天在臉書分享訊息，潭子街附近緊鄰學區、市場、宮廟、商店等，是當地人潮、車潮往來頻繁的重要道路，短短50公尺就有4支電線杆與電箱佇立，影響用路人視線與行車空間，大小車爭道相當危險。

洪慈庸指出，106年接獲里長與居民陳情潭子街高壓電桿遷移問題，持續積極與相關單位研擬可行性方案及會勘討論，因涉及多個單位及土地撥用問題，經過持續溝通努力，終於邁進一大步。

洪慈庸在2月邀集市議員蕭隆澤、台灣電力公司台中區營業處等相關單位會勘，跨單位共同協調，建請工程配合周邊「綠空廊道─鐵路高架化騰空廊帶」計畫，進行整體綠美化發展。

洪慈庸指出，建設最怕權責混亂，尤其同時涉及中央和地方單位，潭子鄉親苦等30多年的小小心願，經過團隊努力與施工單位執行，終於完成電線桿遷移工程。

當地居民陳小姐表示，以前騎車行經該處，除要和大車爭道，還得閃避行人， 10多公尺就1根電線桿，騎車彷如玩闖關遊戲，現在電線桿全遷走了，道路安全升級，街道也更完整美觀。

洪慈庸用路人移工

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