父親節背孩子競走 年輕父親椎間盤突出徹夜難眠

2019-08-22 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣30多歲年輕林爸爸父親節參加了背孩子競走比賽，沒想到比賽時脊椎像被針狠刺，回家後更腰痛輾轉難眠，經南基醫院復健科醫師王矞雲檢查，林姓爸爸是因蹲姿負重起身站立導致受傷，原來他平常會到健身房做重量訓練，手腕與腰部出現痠痛感，比賽時蹲姿負重起身、導致椎間盤突出而壓迫神經，經開立復健、運動治療與口服藥物，疼痛才獲得改善。

南基醫院復健治療師張育瑄說，重訓動作姿勢不正確造成腰部疼痛，在物理治療的幫助上給於病患物理治療像是熱敷、電療、腰部牽引並在運動治療中，教導患者操作能緩和腰部疼痛的運動及肌力訓練。

腰椎伸直運動

1.站姿下: 右手握拳將拳眼放在會疼痛的那節腰椎上面，將左手包覆在右手上腰往後彎的同時右手微微的往前方施力，壓住的那節脊椎會有酸痛是正常的。每次後彎維持一秒再回到原姿勢重複此動作。

2.趴姿下:兩手放在耳旁將身體起，腰部不能用力只有手部在施力，撐起時骨盆不能離開床面，一次做10下三個循環。依照自己的能力增加次數。

背肌訓練

趴姿下雙手放置身體兩側，將身體與頭離開床面維持10秒，並保持呼吸再回到原姿勢重複10次三個循環。頭部抬起時要保持縮下巴的姿勢頸椎才不易受傷。

臀部伸展運動

仰躺抱住肌肉緊繃那側的膝蓋，將膝蓋往胸口的方向移動，感覺到屁股的肌肉有被伸展的感覺時，停留15秒再將膝蓋回到原姿勢，重複動作到感覺臀部肌肉已放鬆。

王矞雲說，重訓、提重物超過3公斤，彎腰做事，都可能造成腰椎椎間盤突出，有些人先天腰椎後縱韌帶較薄，比較無法抵擋腹壓，只要打噴嚏、咳嗽或是肚子用力時，就會造成椎間盤突出，特別是腰椎第4、5節及薦椎第一節，也是椎間盤最容易被壓迫突出的地方，壓到坐骨神經會造成背部、臀部、大腿後外側、小腿後外側到足部出現酸、麻、痛的感覺，躺下或休息症狀會減輕。