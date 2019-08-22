親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

從榮景到沒落，時代洪流下的拆船師傅阿金

淡海輕軌2024年開進淡水老街 將採人車混合行駛

父親節背孩子競走 年輕父親椎間盤突出徹夜難眠

2019-08-22 16:13聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣30多歲年輕林爸爸父親節參加了背孩子競走比賽，沒想到比賽時脊椎像被針狠刺，回家後更腰痛輾轉難眠，經南基醫院復健科醫師王矞雲檢查，林姓爸爸是因蹲姿負重起身站立導致受傷，原來他平常會到健身房做重量訓練，手腕與腰部出現痠痛感，比賽時蹲姿負重起身、導致椎間盤突出而壓迫神經，經開立復健、運動治療與口服藥物，疼痛才獲得改善。

南基醫院復健治療師張育瑄說，重訓動作姿勢不正確造成腰部疼痛，在物理治療的幫助上給於病患物理治療像是熱敷、電療、腰部牽引並在運動治療中，教導患者操作能緩和腰部疼痛的運動及肌力訓練。

腰椎伸直運動

1.站姿下: 右手握拳將拳眼放在會疼痛的那節腰椎上面，將左手包覆在右手上腰往後彎的同時右手微微的往前方施力，壓住的那節脊椎會有酸痛是正常的。每次後彎維持一秒再回到原姿勢重複此動作。

2.趴姿下:兩手放在耳旁將身體起，腰部不能用力只有手部在施力，撐起時骨盆不能離開床面，一次做10下三個循環。依照自己的能力增加次數。

背肌訓練

趴姿下雙手放置身體兩側，將身體與頭離開床面維持10秒，並保持呼吸再回到原姿勢重複10次三個循環。頭部抬起時要保持縮下巴的姿勢頸椎才不易受傷。

臀部伸展運動

仰躺抱住肌肉緊繃那側的膝蓋，將膝蓋往胸口的方向移動，感覺到屁股的肌肉有被伸展的感覺時，停留15秒再將膝蓋回到原姿勢，重複動作到感覺臀部肌肉已放鬆。

王矞雲說，重訓、提重物超過3公斤，彎腰做事，都可能造成腰椎椎間盤突出，有些人先天腰椎後縱韌帶較薄，比較無法抵擋腹壓，只要打噴嚏、咳嗽或是肚子用力時，就會造成椎間盤突出，特別是腰椎第4、5節及薦椎第一節，也是椎間盤最容易被壓迫突出的地方，壓到坐骨神經會造成背部、臀部、大腿後外側、小腿後外側到足部出現酸、麻、痛的感覺，躺下或休息症狀會減輕。

他提醒，蹲姿負重起身站立時要注意、運動時也一定要先做好暖身運動，負重訓練時要循序漸進，切莫操之過急而得不償失。

年輕父親背孩子競走，因為蹲下負重導致椎間盤突出，醫師提醒民眾負重訓練要做好暖身運...
年輕父親背孩子競走，因為蹲下負重導致椎間盤突出，醫師提醒民眾負重訓練要做好暖身運動，才能避免受傷。圖／南基醫院提供
分享
年輕父親背孩子競走，因為蹲下負重導致椎間盤突出，醫師提醒民眾負重訓練要做好暖身運...
年輕父親背孩子競走，因為蹲下負重導致椎間盤突出，醫師提醒民眾負重訓練要做好暖身運動，才能避免受傷。圖／南基醫院提供
分享

復健椎間盤突出

相關新聞

我們要和總統吃一樣的！彰化貓鼠麵推出總統套餐

2019-08-22 14:14

偏遠村落沒超商速食 漢寶村彩繪「大漢堡」過乾癮

2019-08-22 13:40

青年返鄉助地方創生 山上願景館今盛大開幕

2019-08-22 12:46

彰化大型超市又要少一間 裕毛屋凱福登營業到920

2019-08-22 12:09

自家人打自家人？彰化埔心舊館保甲事務所險遭拆

2019-08-22 09:58

防開學症候群 醫師：提早幫孩子「收心」

2019-08-21 23:47

供貨延後 中彰投公費流感疫苗11月15日開打

2019-08-21 23:47

九九峰闢複合園區 先治3野溪

2019-08-21 23:43

彰化最髒海岸 清掃30多天甩惡名

2019-08-21 23:37

國際奧林匹亞競賽 中一中抱3金1銀

2019-08-21 23:35

淨灘難治本 環團：海岸線管理權責要明確

2019-08-21 23:32

反對設殯儀館 南投百人再抗議

2019-08-21 23:18

台中二選區舊照超有梗！右昌在左營vs連環泡被瓜哥巴頭

2019-08-21 23:06

達文西機械臂是很夯的名詞 秀傳現場展示讓民眾開眼界

2019-08-21 22:17

國民黨傳換瑜？台中多位立委參選人合掛看板粉碎傳言

2019-08-21 17:53

盧秀燕25年前穿短裙羞遮腿 網友歪樓：旁邊龍介兄？

2019-08-21 17:52

台中大停水提早完工 今天下午5時全面恢復供水

2019-08-21 17:30

全台最美民宿天空的院子 何培鈞分享如何從無到有

2019-08-21 16:49

台中海灘發現疑似死豬 防疫人員確認是死狗虛驚一場

2019-08-21 16:34

中市生育率連3年下降 「到宅月子」逆勢成長3倍

2019-08-21 16:25

友善石虎生態有獎金 南投中寮鄉先試辦

2019-08-21 16:02

提前慶中秋 盧秀燕攜炸雞可樂至成功嶺慰勞役男

2019-08-21 15:22

家扶兒進總統府 高鐵贊助來回票

2019-08-21 14:09

南投市軍功里設置殯儀館 2656人連署抗議

2019-08-21 13:16

彰化大城南段海堤大清掃 去除最髒海岸之一的汙名

2019-08-21 11:55

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

盧秀燕25年前穿短裙羞遮腿 網友歪樓：旁邊龍介兄？

2019-08-21 17:52

頭皮發麻！屋內垃圾堆成山臭氣沖天 女嬰竟安睡一旁

2019-08-21 18:16

蘆竹這路口好危險 25日起一左轉就取締罰款

2019-08-22 12:35

彰化大型超市又要少一間 裕毛屋凱福登營業到920

2019-08-22 12:09

從菜市場擺攤到開觀光工廠 宏裕行感念貴人「花枝伯」

2019-08-21 19:18

國民黨傳換瑜？台中多位立委參選人合掛看板粉碎傳言

2019-08-21 17:53

聯結車博士范文鴻參選竹縣立委 鄭朝方挺：樂觀其成

2019-08-22 13:58

國際奧林匹亞競賽 中一中抱3金1銀

2019-08-21 23:35

大雨狂炸雙北 捷運中山站月台積水狀況已排除

2019-08-21 17:28

不只水上草原 屏東排灣石板屋遺址也遭闖 耆老：是大忌

2019-08-22 07:49

陸客不來放無薪假 花蓮觀光業者：補助促國旅市場

2019-08-21 18:18

全台最美民宿天空的院子 何培鈞分享如何從無到有

2019-08-21 16:49

達文西機械臂是很夯的名詞 秀傳現場展示讓民眾開眼界

2019-08-21 22:17

日本自由民主黨青年局訪桃 鄭文燦當地陪

2019-08-21 19:17

北市屢傳酒店違規營業 柯P嗆聲：地址來、我去消費一下

2019-08-21 18:09

雲林列豪雨天然災害救助地區 新增4類可申請

2019-08-21 19:19

愛南澳旅遊 蘇花改秘境聽音樂喝咖啡乘獨木舟淨海

2019-08-22 07:48

上億教室整合器反更複雜？ 新北教育局坦言有改善空間

2019-08-21 20:06

影／宜蘭這裡5年半交通噩夢終結了！明天上午10點通車

2019-08-22 12:06

台中大停水提早完工 今天下午5時全面恢復供水

2019-08-21 17:30

影／去年大爆滿 客家歌手演唱會24日上午開放索票

2019-08-21 20:11

捷運、都更並進 新北21站市容翻身

2019-08-21 23:53

四五年級生懷舊零嘴 台灣栗子「蘋婆」正產季

2019-08-22 14:58

今起竹縣可用手機找路邊停車位 找車位至少縮短10分鐘

2019-08-22 12:25

林智堅、黃偉哲直播促銷台南文旦 1500箱不夠賣

2019-08-21 18:30

台中二選區舊照超有梗！右昌在左營vs連環泡被瓜哥巴頭

2019-08-21 23:06

飽受政治壓力？ 侯友宜唱了...「堅持」

2019-08-21 22:38

水上草原商機部落獨享？ 牡丹鄉公所：私地也是禁忌地

2019-08-21 17:15

初選落馬告對手賄選不起訴 陳賴素美不排除脫黨參選

2019-08-22 14:15

馬祖不只藍眼淚 還能目睹僅存百隻「神話之鳥」

2019-08-21 17:11

彰化最髒海岸 清掃30多天甩惡名

2019-08-21 23:37

交通信號桿40年終更新 新莊住戶鬆了一口氣

2019-08-21 19:08

「轉眼就積水」午後瞬間暴雨 雙北傳災情

2019-08-21 23:09

中和星光電影院獨漏秀安區？區公所：將在9月舉辦

2019-08-21 22:30

影／鬼月必看！大士爺祭逛鬼屋喝咖啡、聽異聞

2019-08-22 07:51

偏遠村落沒超商速食 漢寶村彩繪「大漢堡」過乾癮

2019-08-22 13:40

民雄大士爺 信眾膜拜會點頭

2019-08-21 23:50

影／馬崗觀景台展覽開幕 到極東景點欣賞無敵海景

2019-08-22 14:54

「胖周瑜」鄭文燦自爆：兒子看婚紗照認不得爸爸

2019-08-22 16:11

19件海砂屋改建八字沒一撇 北市劃都更地區降送審門檻

2019-08-22 13:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top