古早的零食 蘋婆正產季

2019-08-22 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



彰化縣員林市有一種特產正值產季，又稱為「鳳眼果」的蘋婆，因為果實內部鬆軟猶如蛋黃，一層薄薄外皮又帶脆，口感相當特殊，是四五年級生童年時期的零食，如今因為種植的人少、產量也少，但因營養價值豐富又好入菜，素食者很常作為食材，員林市農會為了發展在地食材入菜，家政班特別研發兩種菜單，製作「鳳眼果乾燒雞」、「鳳眼椰子雞」，讓童年的零食成為美食端上桌。

員林農會推廣部主任曹理貴表示，近年農會積極推廣在地食材，而蘋婆正是這一季的產物， 因種植的人越來越少，加上產期短、一年一收，以及採收後的處理手續繁雜，因此格外珍貴。員林居民彭繹辰表示，以前在百果山上很多居民種植蘋婆樹，做為每一戶之間的界線，「小時候常常在用大灶煮洗澡水時，順便丟幾顆進去烤，是童年時最美味的零食」，他又說，因蘋婆的外型特殊，一層紅色的硬殼包裹著黑色的果實，剝開後果實內部為黃色的果肉，因此有人戲稱它是「三國演義」，「紅關公、黑張飛、黃劉備」。

如今員林市百果山下有賣蘋婆的攤子，目前帶紅殼的每台斤60元，帶黑殼的生蘋婆一斤150元，也有賣方便遊客直接買來食用的熟蘋婆，每斤160元。員林市林厝里里長蕭富子說，蘋婆產季和龍眼差不多，去年因為氣候關係產量少，今年也不多，但因為素食者很適合食用，因此還是相當受到歡迎。