雨災國姓鄉愛玉農損慘 蔡培慧爭取納救助

2019-08-22 15:00 中央社 南投縣22日電



民主進步黨立法委員蔡培慧。 聯合報系資料照片／記者江良誠攝影 分享 facebook 農委會公告南投縣百香果、苦瓜、絲瓜、木瓜列入農業天然災害現金救助及低利貸款，但國姓鄉愛玉受損也嚴重，民主進步黨籍立委蔡培慧今天會同農委會踏勘，初判達救助標準。

中南部連日降雨損傷農作物，行政院農業委員會首波將南投縣百香果、苦瓜、絲瓜列入農業天然災害現金救助及低利貸款，但木瓜損失金額初估也逾新台幣3000萬元，許多果農向蔡培慧陳情爭取納入，經蔡培慧口頭爭取、正式行文，農委會昨天火速公告木瓜納入補助。

蔡培慧今天再到埔里鎮關心木瓜農損，並向果農說明農委會已納入這項好消息，也由農委會台中區農業改良場埔里分場人員提醒果農做防治病菌用藥；國姓鄉愛玉農損也慘重，蔡培慧等人再轉往愛玉園，農糧署現場初判受損率達救助標準，待公所行文後即可公告納入。

國姓愛玉產銷班一名賴姓果農說，風不調、雨不順，今年剛開始遇到旱季，導致花季延後，現在好不容易結果實，又遇連續降雨，10年來頭一次遇到整個果園「空空如也」，滿地都是水傷的愛玉果，不知如何是好。

蔡培慧說，有機種植不能使用藥物，果園損失更嚴重，將極力爭取納入救助項目，也會針對極端氣候與農委會共同研商因應方法；另外，民眾擔心菜價波動，蔡培慧表示，請農委會先協助已產出成品上市到位，而她提出的設置冷鏈加工中心，也是因應極端氣候，各縣市應都設置，才能有效調節農產品。