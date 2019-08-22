偏遠村落沒超商速食 漢寶村彩繪「大漢堡」過乾癮

2019-08-22 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化西南角苑鄉鄉交通不便，地處偏遠，其中漢寶村全鄉人口達3749人，雖是鄉內人口最多的村落，但村內連間超商都沒有，去年只好彩繪可愛麥當勞小屋過乾癮，顯現出城鄉差距。

漢寶村位於彰化濱海鄉村，沒有大型投資與工業區，居民從事養殖區魚塭多，村長鄭鵬豊說，漢寶雖身為芳苑鄉最大村，卻還沒有超商、速食業者進駐，甚至連一處公園都沒有，全村老小沒有完善的休憩空間，為增加在地亮點，去年找彩繪師將村內信仰中心鎮安宮對面的矮平房彩繪，畫上知名速食店的「大漢堡」圖樣，還有女員工送餐點，老舊平房成了可愛小屋，也反應出居民的渴望，歡迎民眾到漢寶看「漢堡」小屋。

鄭鵬豊也說，漢寶位在芳苑最北邊，民國100年台61漢寶交流道開通後，吸引外來人口，居民生活重心也轉往鹿港，許多在工業上班的區民眾不斷詢問租屋資訊，最近村裡的兩起房屋建案也相當搶手，甚至在彰143線與交流道口上班時段還會塞車，道路急需拓寬。