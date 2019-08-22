擋不住珍奶的誘惑 弘光科大日韓生最愛這門課
弘光科技大學跨國混班夏令營今年來自世界18所姐妹校，共43位學生參加，除邀請美國楊斯鎮州立大學教授Lee Ju Yup上「世界餐旅趨勢」課，更安排風靡全球的珍奶調飲課、書法課、防曬乳DIY等課程，課程活潑有趣，尤其調製珍奶課程時，不少學員大讚好喝，一連喝了好幾杯。
弘光科大國際長田其虎表示，夏令營中文課以遊戲、歌唱、戶外教學方式進行，搭配多元的台灣特色及文化課程，並由弘光學生擔任學伴，廣受世界各地姐妹校學生歡迎，今年吸引美國、日本、韓國、泰國、越南、菲律賓、印尼等7國家，共43位學生來參加。
在美國教餐旅課程的韓裔教授Lee Ju Yup首次來台授課，他指出，這個夏令營學員就讀的系相當多元，多數學員英文雖沒有很好，卻認真學習，授課內容以「世界餐旅趨勢」介紹為主，也分享各國旅遊特色及資訊。他也叮嚀學員，餐廳、旅館或其他人力密集行業皆面臨AI時代挑戰，因應之道是發揮人的智慧去提升精緻化、個別化的服務品質，因為人的用心及溫度，是人工智慧無法取代的。
將升大四的餐旅系大學生Paigelyn Nelson表示，「去年第一次參加弘光的夏令營，接觸到亞洲各地大學生及文化，覺得很棒，今年再來又有不一樣的收穫！」
Paigelyn Nelson說，今年夏令營最喜歡的是中文課，老師運用歌唱方式教大家學中文，讓學中文變簡單。另外，還到日月潭、台中公園等地遊玩，很推薦喜歡探索新事物、新文化的各國大學生，來參加跨國混班夏令營，一個活動就能廣泛接觸到亞洲各國文化及風土民情，結交到跨國的朋友。
課程豐富多元，其中調飲課程受學生喜愛，尤其是老師教調製珍珠奶茶時，台下學生踴躍舉手要動手做，受到香Q珍珠誘惑，奶茶還沒調製，學生已把珍珠快吃光。來自日本東京的學生Yuki Honda說，在日本喝過珍奶，但價格比較貴，老師調製的珍奶口感比日本好，一口氣喝了3杯。另一位韓國學生Kwon Sowon也說，台灣珍奶珍珠與茶的味道都比韓國好喝，豎起大拇指說，「台灣的珍奶口感很好，我喝了4杯。」
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