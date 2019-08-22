擋不住珍奶的誘惑 弘光科大日韓生最愛這門課

2019-08-22 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



弘光科技大學跨國混班夏令營今年來自世界18所姐妹校，共43位學生參加，除邀請美國楊斯鎮州立大學教授Lee Ju Yup上「世界餐旅趨勢」課，更安排風靡全球的珍奶調飲課、書法課、防曬乳DIY等課程，課程活潑有趣，尤其調製珍奶課程時，不少學員大讚好喝，一連喝了好幾杯。

弘光科大國際長田其虎表示，夏令營中文課以遊戲、歌唱、戶外教學方式進行，搭配多元的台灣特色及文化課程，並由弘光學生擔任學伴，廣受世界各地姐妹校學生歡迎，今年吸引美國、日本、韓國、泰國、越南、菲律賓、印尼等7國家，共43位學生來參加。

在美國教餐旅課程的韓裔教授Lee Ju Yup首次來台授課，他指出，這個夏令營學員就讀的系相當多元，多數學員英文雖沒有很好，卻認真學習，授課內容以「世界餐旅趨勢」介紹為主，也分享各國旅遊特色及資訊。他也叮嚀學員，餐廳、旅館或其他人力密集行業皆面臨AI時代挑戰，因應之道是發揮人的智慧去提升精緻化、個別化的服務品質，因為人的用心及溫度，是人工智慧無法取代的。

將升大四的餐旅系大學生Paigelyn Nelson表示，「去年第一次參加弘光的夏令營，接觸到亞洲各地大學生及文化，覺得很棒，今年再來又有不一樣的收穫！」

Paigelyn Nelson說，今年夏令營最喜歡的是中文課，老師運用歌唱方式教大家學中文，讓學中文變簡單。另外，還到日月潭、台中公園等地遊玩，很推薦喜歡探索新事物、新文化的各國大學生，來參加跨國混班夏令營，一個活動就能廣泛接觸到亞洲各國文化及風土民情，結交到跨國的朋友。