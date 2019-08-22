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青年返鄉助地方創生 山上願景館今盛大開幕

2019-08-22 12:46聯合報 記者陳俞安╱即時報導

台南山上區的「山上願景館」今天開幕，為當地社區發展創造新起點。 山上區公所響應「地方創生」理念，今年透過申請市政府文化局社區營造計畫，號召8名來自山上區及周遭區域之大學生返鄉走入社區。透過與社區耆老及青年農民的交流討論下，結合青年的創意、創新想法共同打造出「山上願景館」，透過平面、影像的方式，呈現這兩年來的社造成果，再加上各社區逐年累積的相關產品等，作為靜態的資訊中心，在青銀共創的合作模式下為山上偏高齡化的社區注入一股新能量。

此次計畫結合了眾多領域的學生，分別來自崑山科技大學公廣系張恩誌、東海大學國際經營與貿易學系葉子榮、台東大學英美語文學系朱惠鄉、實踐大學應用英語學系傅珮如、長榮大學心理系蕭瑜倫、靜宜大學企業管理學系許尹瑄、聯合大學文化創意與數位行銷學系翁維嬭及梁珍菱。8人經過2個月的蹲點與田野調查、並利用舊公所會議室的閒置空間，在不同的專業背景下，以多元角度探索山上區未來發展性。

在打造願景館的過程中，學生以山上區傳統的古厝為基底並利用主要的農特產木瓜作為元素進行佈置，以木瓜網作為遮罩區隔出的視聽區域，進入其中讓人有置身於木瓜園感受、利用曬乾的木瓜籽上色以沙畫的方式完成一幅木瓜樹與蝙蝠的地方特色畫作、並透過了老照片蒐集，協助區公所挖掘在地文化底蘊。此外，館內擺設了許多社區作品像是南洲社區的藍染作品、豐德社區的竹鼓、山上社區媽媽的編織包、玉峯社區火龍果茶包等，建立起社區居民的成就感。

蕭瑜倫說到，過去從未接觸過社區營造，透過這次的計畫才發現社區營造是一件這麼有趣且有意義的事情，未來有機會想進入社區工作。

區長余基吉表示，很開心能看見許多青年願意貼近土地，深入社區，顯示青年們對於生活周遭環境中的人事物都相當關心，也願意透過自身的想法及力量，讓這一片土地變得更好，相信這是一個很好的開始。今年十月山上水道花園博物館即將開幕，可以預期未來大量觀光客湧入，這是山上區的新契機，期待未來偏遠鄉鎮的發展越來越好，能帶動更多青年返鄉人潮。

山上願景館在8名學子的專業與當地人士努力下開幕，運用當地的木瓜做出社區特色。圖／...
山上願景館在8名學子的專業與當地人士努力下開幕，運用當地的木瓜做出社區特色。圖／山上區公所提供
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青年社區營造

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