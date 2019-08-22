彰化大型超市又要少一間 裕毛屋凱福登營業到920

2019-08-22 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化市知名的裕毛屋「凱福登」超市近日貼出歇業公告，引發彰化市民關切，凱福登公告表示，因為土地開發重建，將到9月20日結束營業，預估2年半後完工「將會再度重回為大家服務」，有民眾說「現在大家平均薪水少，彰化養不起這樣高消費的店」。

「凱福登」超市是裕毛屋的旗鑑店，以販賣日系商品為主，包括日本空運來台的海鮮、牛乳、日系食品、蔬果等高檔商品，販售的國內蔬果也都走高檔路線，近年來的熟食區也受消費者喜愛，不過因價格較高，近年來賣場客群有減少趨勢。

「凱福登」超市從去年底就傳出可能歇業，一度還傳出土地是被彰基買走，不過彰基否認，直到近日「凱福登」正式貼出公告將營業到9月20日，不過總公司不願透露開發案相關內容，只表示建商規劃中，彰化縣政府建設處則表示，還未收到建商相關建照申請案。

有民眾說，凱福登若結束營業會覺得不勝唏噓，早期裕毛屋生意很好，客人很多，要採買來自日本的醬料、特別的日本零食，到那裡就對了，現在雖然一個熟食便當149元，但配料豐富多元、且有日式炸蝦、蒜泥白肉等特別的主菜，即使貴一點也喜歡買。