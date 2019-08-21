國際奧林匹亞 中一中抱3金1銀

2019-08-21 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中一中今年挑戰國際奧林匹亞競賽成績卓越，摘下3金1銀，4名學生有3人是高二，相當不容易。校長陳木柱說，台灣代表團在生物競賽獲得3金1銀，中一中就擁2金牌，目前還有1名學生正在挑戰地球科學奧林匹亞競賽。

物理銀牌林晉毅今年高三畢業，生物2面金牌分別是升高三曾治蓁、李祥宇，化學金牌是王昱翔，其中，曾治蓁生物成績國際排名第12名，也是台灣團最佳表現代表。

曾治蓁與李祥宇均曾在國三升高中時，挑戰國際科學奧林匹亞競賽奪金，今年再挑戰生物科奧林匹亞競賽，再度摘金。

李祥宇從小立志當醫生，他回憶準備過程，短時間內要寫完近10年來的國際賽試題，每一份都10頁，一屆的題目有上百頁，疊起來可以壓死人，除了理論要下苦功，還要大量的練習實驗，每天早上7點起床就是開始一整天的課程，有幾次為了分析完15種植物的萃取色素，實驗做到凌晨1點。

曾治蓁與李祥宇都說，生物要看的書範圍超廣，自學大學課程，還有外文書籍、查閱國外期刊論文，掌握最新研究突破。李祥宇一年半來Ｋ的書籍都快超過身高。

生物今年在匈牙利競賽，碰上歐洲熱浪，曾治蓁被發配到的試場正好冷氣壞掉，比賽悶熱已是煎熬，又遇上大會開賽後忘準備答案卡，賽程大延遲整整4小時，從上午9點比到晚上9點才結束，「比腦力、體力、耐力」。

化學金牌王昱翔在理論題考5個小時過程中，因追求細節，考題9題他花4小時才寫到第4題，發現時間不夠一度驚慌失措，最後1小時以平常心「享受解題的樂趣」，反而順手。