親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨家／開業12年不敵租約！ 「天星港式飲茶」9月15日熄燈

達文西機械臂是很夯的名詞 秀傳現場展示讓民眾開眼界

2019-08-21 22:17聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣秀傳紀念醫療體系總裁黃明和15年前率先引進達文西機械臂手術系統，引領台灣醫療院所風潮，如今全台已有42部，「達文西機械臂手術」成為很夯的名詞，但絕大多數民眾從未見過這部最新科技的手術儀器，秀傳舉辦「達文西機械臂行動體驗車」展示及操作活動，讓民眾大開眼界。

彰化秀傳及彰濱秀傳20起至23日連續４天，舉辦「達文西機械臂行動體驗車」展示活動，造價上億元的機械臂手術系統呈現在民眾面前，並實際操作機械臂手術系統，包括腫瘤切除、縫線，4支機械臂的靈巧程度跟熟練的醫師一樣，讓參觀民眾在現場直播的螢幕上看得目不轉睛。

「秀傳在2004年引進亞洲第一部達文西機械臂手術系統，並在彰濱秀傳成立微創中心。」秀傳亞洲遠距微創手術中心院長黃士維說，目前全台已有42部，很多泌尿、外科等疾病患者受惠，

黃士維說，達文西機械臂是現階段外科手術最先進且精細的設備，但國內健保仍未給付，病人得負擔10多萬、至20多萬元的高額費用，建議病人在手術前多與醫師討論，選擇最適合的手術方式。

秀傳醫院副院長林忠葦說，機械臂手術系統的優點，是能提供高達10倍的3D立體放大視野，在手術進行時醫師能看得更清楚，達文西機械臂仿真人手腕有7個方向540度的器械，完全補足了傳統腹腔鏡手術的不足，幫助醫師能更精準的切除與縫合，減少手術出血量。

「開刀是不是很危險？」、「傷口有多大？」、「我要多久才能上班？」，林副院長說，這是很多人要動手術前的擔憂與提問的問題，彰化縣有1名陳姓男患者體檢時發現1顆8公分大的肝臟腫瘤，確診是肝癌，醫療團隊運用達文西機械臂系統切除順利右半肝。

林忠葦說，傳統的切肝腫瘤手術，必須在腹部切開20至30公分的傷口，術後非常疼痛，也容易有腸沾黏或感染等併發症，運用達文西機械臂手術系統，陳姓患者術後肚子上只有幾個1公分小傷口，隔天就可以下床活動，4天就後順利出院

「微創手術跟傳統手術最大的不同，在於在身體上打幾個小洞，就能透過器械進入身體開刀。」林忠葦說，最重要的是術後是傷口小、出血少、低疼痛，尤其能降低術後感染風險，與加快復原縮短住院天數，有助病人盡早康復。

秀傳醫院舉辦「達文西機械臂行動體驗車」展示活動，造價上億元的機械臂手術系統呈現在...
秀傳醫院舉辦「達文西機械臂行動體驗車」展示活動，造價上億元的機械臂手術系統呈現在民眾面前。記者何烱榮／攝影
分享
秀傳亞洲遠距微創手術中心院長黃士維。記者何烱榮／攝影
秀傳亞洲遠距微創手術中心院長黃士維。記者何烱榮／攝影
分享
秀傳醫院舉辦「達文西機械臂行動體驗車」展示活動，造價上億元的機械臂手術系統呈現在...
秀傳醫院舉辦「達文西機械臂行動體驗車」展示活動，造價上億元的機械臂手術系統呈現在民眾面前。記者何烱榮／攝影
分享
秀傳醫院舉辦「達文西機械臂行動體驗車」展示活動，並現場操作，讓民眾大開眼界。記者...
秀傳醫院舉辦「達文西機械臂行動體驗車」展示活動，並現場操作，讓民眾大開眼界。記者何烱榮／攝影
分享
秀傳醫院舉辦「達文西機械臂行動體驗車」展示活動，造價上億元的機械臂手術系統呈現在...
秀傳醫院舉辦「達文西機械臂行動體驗車」展示活動，造價上億元的機械臂手術系統呈現在民眾面前。記者何烱榮／攝影
分享
秀傳醫院舉辦「達文西機械臂行動體驗車」展示活動，並現場機械臂縫線的情形，讓民眾大...
秀傳醫院舉辦「達文西機械臂行動體驗車」展示活動，並現場機械臂縫線的情形，讓民眾大開眼界。記者何烱榮／攝影
分享
秀傳醫院舉辦「達文西機械臂行動體驗車」展示活動，並由醫療團隊現場解說。記者何烱榮...
秀傳醫院舉辦「達文西機械臂行動體驗車」展示活動，並由醫療團隊現場解說。記者何烱榮／攝影
分享

微創手術達文西

相關新聞

國民黨傳換瑜？台中多位立委參選人合掛看板粉碎傳言

2019-08-21 17:53

盧秀燕25年前穿短裙羞遮腿 網友歪樓：旁邊龍介兄？

2019-08-21 17:52

台中大停水提早完工 今天下午5時全面恢復供水

2019-08-21 17:30

全台最美民宿天空的院子 何培鈞分享如何從無到有

2019-08-21 16:49

台中海灘發現疑似死豬 防疫人員確認是死狗虛驚一場

2019-08-21 16:34

中市生育率連3年下降 「到宅月子」逆勢成長3倍

2019-08-21 16:25

友善石虎生態有獎金 南投中寮鄉先試辦

2019-08-21 16:02

提前慶中秋 盧秀燕攜炸雞可樂至成功嶺慰勞役男

2019-08-21 15:22

家扶兒進總統府 高鐵贊助來回票

2019-08-21 14:09

南投市軍功里設置殯儀館 2656人連署抗議

2019-08-21 13:16

彰化大城南段海堤大清掃 去除最髒海岸之一的汙名

2019-08-21 11:55

學者：隔代教養 家庭氣氛影響孩子發展

2019-08-21 00:14

弱勢生隔代教養 品學兼優樂助人 獲總統教育獎

2019-08-21 00:09

去溪頭替代路有譜 靖山農​路​拓寬趕年底開工

2019-08-21 00:06

紓解台灣大道 市政路延伸分段完成

2019-08-21 00:00

台中單車玩家：鐵馬遊高美或闢較難路線

2019-08-20 23:59

台中自行車道體檢 3地將設驛站

2019-08-20 23:57

赴彰化推動慈善 張淑芬：把愛送出去

2019-08-20 19:19

王惠美取經英國輕軌 彰化捷運預計明年提交通部審查

2019-08-20 18:56

影／中橫79k新佳陽段連8天夜間封閉 白天管制機動放行

2019-08-20 17:54

影／台鐵大肚站無障礙坡道太折騰 2老婦邊走邊喘

2019-08-20 17:24

影／67歲嬤照顧一家7口 孫女樂觀進取獲總統教育獎

2019-08-20 17:20

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

盧秀燕25年前穿短裙羞遮腿 網友歪樓：旁邊龍介兄？

2019-08-21 17:52

王世堅成2020遺珠之憾？ 柯文哲酸：不選，全台都失望

2019-08-21 11:56

秒殺的竹縣單身聯誼來了！ 最大獎是雙人機票

2019-08-21 10:49

頭皮發麻！屋內垃圾堆成山臭氣沖天 女嬰竟安睡一旁

2019-08-21 18:16

你家地籍清查了嗎？屏縣：還有5億元價金沒人領

2019-08-21 15:25

想不到的新興產業 釋迦花雄蕊也能賣錢商機年逾千萬

2019-08-21 07:43

明年底拆中博高架橋 林佳龍：中央地方紓解交通黑暗期

2019-08-21 00:26

瀑布滑草場釀意外 侯友宜：同仁面對解決是好事

2019-08-21 10:58

許淑華盼和民眾黨合作 柯文哲連講三次：新潮流了不起

2019-08-21 11:53

桃園八德永豐南路破大洞交管中 疑護岸淘空惹禍

2019-08-21 09:24

這「蟲」太會吃 雲林縣擬擴大推廣飼養

2019-08-21 16:17

新北捷運環狀線年底通車 2022年完成「一環二線」

2019-08-21 14:09

北市午後強降雨 捷運中山站施工滲水漏不停

2019-08-21 16:14

大雨狂炸雙北 捷運中山站月台積水狀況已排除

2019-08-21 17:28

柯文哲酸「不選，最大遺憾」 王世堅嗆：柯黑是我的榮耀

2019-08-21 14:47

雲林縣廚餘再利用全國模範生 堆肥免費送

2019-08-21 12:53

國民黨傳換瑜？台中多位立委參選人合掛看板粉碎傳言

2019-08-21 17:53

神轎大師的一塊舊匾 重牽桃園北港40年前情誼

2019-08-21 07:44

日咖啡公司董座來台尋根 東河百年咖啡樹牽引台日友誼

2019-08-21 11:51

迪化街的權貴子弟？鄭運鵬：請阿公及父親包涵保佑

2019-08-21 10:59

中秋節前傳喜訊 通霄鎮社福金今年加碼至500元

2019-08-21 15:48

通樂！這條幹道挖補6年被罵爆 終於要完工鋪平了

2019-08-21 15:41

北市屢傳酒店違規營業 柯P嗆聲：地址來、我去消費一下

2019-08-21 18:09

颱風「白鹿」將形成 侯友宜：當做會侵台先準備

2019-08-21 11:28

106歲大善人愛熱鬧 遺言要「風光告別」

2019-08-20 23:53

豪雨颱風接連來攪局 台南麻豆文旦加緊動員採收

2019-08-21 16:04

基隆南榮公墓樹葬區 今年10月啟用

2019-08-21 12:54

台中大停水提早完工 今天下午5時全面恢復供水

2019-08-21 17:30

捷安特台南新營店 招牌將拆除

2019-08-20 23:44

影／嘉義民雄紙紮大士爺會點頭回應 原因在這裡

2019-08-21 15:58

雲林列豪雨天然災害救助地區 新增4類可申請

2019-08-21 19:19

全台最美民宿天空的院子 何培鈞分享如何從無到有

2019-08-21 16:49

提前慶中秋 盧秀燕攜炸雞可樂至成功嶺慰勞役男

2019-08-21 15:22

立委艱困選區徵召 高嘉瑜：能集結第三勢力

2019-08-21 14:05

去溪頭替代路有譜 靖山農​路​拓寬趕年底開工

2019-08-21 00:06

從菜市場擺攤到開觀光工廠 宏裕行感念貴人「花枝伯」

2019-08-21 19:18

蕭美琴參選 藍營黃啟嘉：好的對手是對我的尊重

2019-08-21 14:09

新北市首次喊出完工目標期 2030年串起三環六線

2019-08-21 12:48

海砂屋公寓 地板塌落變「樓中樓」

2019-08-20 23:32

林智堅、黃偉哲直播促銷台南文旦 1500箱不夠賣

2019-08-21 18:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top