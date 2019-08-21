達文西機械臂是很夯的名詞 秀傳現場展示讓民眾開眼界

2019-08-21 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣秀傳紀念醫療體系總裁黃明和15年前率先引進達文西機械臂手術系統，引領台灣醫療院所風潮，如今全台已有42部，「達文西機械臂手術」成為很夯的名詞，但絕大多數民眾從未見過這部最新科技的手術儀器，秀傳舉辦「達文西機械臂行動體驗車」展示及操作活動，讓民眾大開眼界。

彰化秀傳及彰濱秀傳20起至23日連續４天，舉辦「達文西機械臂行動體驗車」展示活動，造價上億元的機械臂手術系統呈現在民眾面前，並實際操作機械臂手術系統，包括腫瘤切除、縫線，4支機械臂的靈巧程度跟熟練的醫師一樣，讓參觀民眾在現場直播的螢幕上看得目不轉睛。

「秀傳在2004年引進亞洲第一部達文西機械臂手術系統，並在彰濱秀傳成立微創中心。」秀傳亞洲遠距微創手術中心院長黃士維說，目前全台已有42部，很多泌尿、外科等疾病患者受惠，

黃士維說，達文西機械臂是現階段外科手術最先進且精細的設備，但國內健保仍未給付，病人得負擔10多萬、至20多萬元的高額費用，建議病人在手術前多與醫師討論，選擇最適合的手術方式。

秀傳醫院副院長林忠葦說，機械臂手術系統的優點，是能提供高達10倍的3D立體放大視野，在手術進行時醫師能看得更清楚，達文西機械臂仿真人手腕有7個方向540度的器械，完全補足了傳統腹腔鏡手術的不足，幫助醫師能更精準的切除與縫合，減少手術出血量。

「開刀是不是很危險？」、「傷口有多大？」、「我要多久才能上班？」，林副院長說，這是很多人要動手術前的擔憂與提問的問題，彰化縣有1名陳姓男患者體檢時發現1顆8公分大的肝臟腫瘤，確診是肝癌，醫療團隊運用達文西機械臂系統切除順利右半肝。

林忠葦說，傳統的切肝腫瘤手術，必須在腹部切開20至30公分的傷口，術後非常疼痛，也容易有腸沾黏或感染等併發症，運用達文西機械臂手術系統，陳姓患者術後肚子上只有幾個1公分小傷口，隔天就可以下床活動，4天就後順利出院