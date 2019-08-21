全台最美民宿天空的院子 何培鈞分享如何從無到有

2019-08-21 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



曾被天下雜誌選為台灣最美民宿「天空的院子」。圖／取自天空的院子臉書 分享 facebook 如何把南投竹山這個沒落的鄉下小鎮，透過地方創生與品牌經營，帶來一年10萬人潮的知名景點？曾被天下雜誌選為台灣最美民宿「天空的院子」創辦人何培鈞今天應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請，到台南與民眾分享品牌經營策略與自己的創業過程，他表示，經營企業都要逆向思考，選最困難的事去做，保持熱情再加上夠努力，台灣社會永遠都會給你機會，現場吸引不少公司老闆、人資主管到場聆聽。

何培鈞表示，當年大二的他在竹山山上，對一處900多坪、超過百年歷史的三合院廢墟一見鍾情，後來跑了16家銀行，終於成功向銀行貸款1500萬，同時採用古法修復，風格新舊融合，花了1年時間打造「天空的院子」民宿；後來他把能量放大，陸續舉辦專長換宿、光點小聚，吸引年輕人到竹山創業，在沒有政府資源挹注下，把竹山這個乏人問津的小鎮，一躍成為旅遊節目、部落客大肆介紹的景點，甚至還將「小鎮創生學」輸出海外，打造一個不只是民宿的傳奇。

何培鈞說，經營者要強化分析能力，找出與運營相關的數字，回到客觀問題去做思考，風險就會降低很多，他舉例，當他經營民宿第一個月營業額才8000元，而貸款要繳6萬多，1500萬花了一年，戶頭所剩無幾，後來他想起學校教的管理專業，「找與運營有關的數字」，這就變成簡單的數學問題，一個月要繳貸款6萬，一次6間房間包場收3萬，這樣只要月賣12個房間就能把貸款繳清，分析評估後，風險就會降低不少，事情也就變得容易解決。