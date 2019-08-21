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全台最美民宿天空的院子 何培鈞分享如何從無到有

2019-08-21 16:49聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

曾被天下雜誌選為台灣最美民宿「天空的院子」。圖／取自天空的院子臉書
曾被天下雜誌選為台灣最美民宿「天空的院子」。圖／取自天空的院子臉書
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如何把南投竹山這個沒落的鄉下小鎮，透過地方創生與品牌經營，帶來一年10萬人潮的知名景點？曾被天下雜誌選為台灣最美民宿「天空的院子」創辦人何培鈞今天應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請，到台南與民眾分享品牌經營策略與自己的創業過程，他表示，經營企業都要逆向思考，選最困難的事去做，保持熱情再加上夠努力，台灣社會永遠都會給你機會，現場吸引不少公司老闆、人資主管到場聆聽。

何培鈞表示，當年大二的他在竹山山上，對一處900多坪、超過百年歷史的三合院廢墟一見鍾情，後來跑了16家銀行，終於成功向銀行貸款1500萬，同時採用古法修復，風格新舊融合，花了1年時間打造「天空的院子」民宿；後來他把能量放大，陸續舉辦專長換宿、光點小聚，吸引年輕人到竹山創業，在沒有政府資源挹注下，把竹山這個乏人問津的小鎮，一躍成為旅遊節目、部落客大肆介紹的景點，甚至還將「小鎮創生學」輸出海外，打造一個不只是民宿的傳奇。

何培鈞說，經營者要強化分析能力，找出與運營相關的數字，回到客觀問題去做思考，風險就會降低很多，他舉例，當他經營民宿第一個月營業額才8000元，而貸款要繳6萬多，1500萬花了一年，戶頭所剩無幾，後來他想起學校教的管理專業，「找與運營有關的數字」，這就變成簡單的數學問題，一個月要繳貸款6萬，一次6間房間包場收3萬，這樣只要月賣12個房間就能把貸款繳清，分析評估後，風險就會降低不少，事情也就變得容易解決。

何培鈞也分享如何以民宿為基地，串聯當地特產老店與商家，把民宿「IKEA化」，例如消費者住宿體驗了純棉棉被的溫暖與膨鬆，就可以去鎮上碩果僅存的手工棉被店採購；同時他也說明專長換宿與光點小聚的操作方式，創造一個舞台讓年輕人回鄉，不僅提振在地經濟，也把竹山一步步賦予新貌，「從家鄉需要什麼的角度出發」，都讓在場聆聽民眾收穫滿滿。

曾被天下雜誌選為台灣最美民宿「天空的院子」。圖／取自天空的院子臉書
曾被天下雜誌選為台灣最美民宿「天空的院子」。圖／取自天空的院子臉書
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勞動力發展署雲嘉南分署邀請最美民宿「天空的院子」創辦人何培鈞談品牌經營。圖／雲嘉...
勞動力發展署雲嘉南分署邀請最美民宿「天空的院子」創辦人何培鈞談品牌經營。圖／雲嘉南分署提供
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民宿「天空的院子」創辦人何培鈞應邀到台南與民眾分享品牌經營策略與自己的創業過程，...
民宿「天空的院子」創辦人何培鈞應邀到台南與民眾分享品牌經營策略與自己的創業過程，吸引不少公司老闆、人資主管到場聆聽。圖／雲嘉南分署提供
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