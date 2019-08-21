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中市生育率連3年下降 「到宅月子」逆勢成長3倍

2019-08-21 16:25聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市生育率近3年來逐年下降，但社會局「到宅月子」服務使用率不減反增，從105年2％產婦申請到107年有6.8％已成長3倍。社會局表示，「到宅月子」ＣＰ質高、收費平價，目前每月4萬8千元，不過從9月開始將調漲至5萬2千元，補助不變每胎2萬元。

根據資料統計，台中市新生兒105年25655人、106年24338人、107年22646人，逐年下降。民政、社會局攜手努力，前者辦7場單身聯誼；社會局配合中央平價托育，也有台中獨家加碼。

社會局表示，台中到宅月子補助每名產婦80小時、等於台幣2萬元，比生育津貼每胎1萬元優厚，至108年7月底已服務4354名產婦，進一步分析，產婦第二胎繼續申請者破百人，開辦至今培訓出570名「月嫂」，今年7月新加入有42名，也創造40歲以上中高齡婦女就業機會達342人。

社會局指出，目前坊間「月嫂」到宅行情，30天收費6萬元，台中即使調漲至每月5.2萬元，加上2萬元補助，相對平價超值。

七年級的蔡昀秦今年7月生第三胎，她說，第二胎開始申請到宅月子，「月嫂」相當細心，會聆聽產後媽媽的需求，斟酌月子餐口味調整，讓她與先生很安心，在家中月子還能陪伴老大、老二，經驗很棒，已在自己的網路社群分享好處。

「月嫂」謝宛庭是105年加入的成員，她說，目前社會局委託弘光科技大學培訓，定期針對媽媽、寶寶照顧受訓，月子餐配置、中藥口味調理、產後憂鬱的心理輔導…都有專業課程，她自己英文不錯，印象最深刻是曾媒合過加拿大籍夫婦到宅服務，讓外國人也稱讚。

社會局統計，到宅月子目前每月平均媒合量從50案，增加至130案，成長幅度115％，協助媒合不收費，也歡迎中高齡二度就業婦女加入。「月嫂」專業訓練、或申請到宅月子，可洽（04）26318652分機6152~6156，官方網站：https://phcs.taichung.gov.tw/tchcPublic/

台中市生育率近3年逐年降低，社會局「到宅月子」從105年申請率2％，至107年成...
台中市生育率近3年逐年降低，社會局「到宅月子」從105年申請率2％，至107年成長3倍至6.8％，收費比坊間便宜又有補助。圖／台中市社會局提供
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蔡昀秦（左）是今年7月生第3胎的七年級生，從第二胎開始接受到宅月子服務，分享好經...
蔡昀秦（左）是今年7月生第3胎的七年級生，從第二胎開始接受到宅月子服務，分享好經驗；謝宛庭（右）是105年加入到宅月子的服務人員，她說，月子餐配置、產後憂鬱的心理輔導都是服務內容。圖／台中市社會局提供
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台中市生育率近3年逐年降低，社會局「到宅月子」從105年申請率2％，至107年成...
台中市生育率近3年逐年降低，社會局「到宅月子」從105年申請率2％，至107年成長3倍至6.8％，收費比坊間便宜又有補助。圖／台中市社會局提供
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