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盧秀燕25年前穿短裙羞遮腿 網友歪樓：旁邊龍介兄？

2019-08-21 17:52聯合新聞網 綜合報導

台中市長盧秀燕貼出25年前青澀照，稚嫩模樣令網友大讚「好美」。圖／取自盧秀燕臉書...
台中市長盧秀燕貼出25年前青澀照，稚嫩模樣令網友大讚「好美」。圖／取自盧秀燕臉書粉絲專頁、台中市府提供
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自從基隆市長林右昌年輕「歐巴」照被翻出，對比如今大叔外型震驚廣大網友，掀起政治人物舊照熱潮。台中市盧秀燕也跟風貼出25年前青澀照，穿著正式套裝卻害羞的用手提包遮擋短裙，稚嫩模樣令網友大讚「好美」，不過也有人轉移焦點看向右邊男子，提問「旁邊是龍介兄嗎？」

盧秀燕昨（20）日在臉書粉絲專頁貼出一張自己32歲的工作照，寫道「最近大家都在曬年輕時候的照片，燕子也來秀一下25年前的我，大家覺得如何？！」，照片中可見她踩著白色高跟鞋與四位男子同站在施工空間內，身型顯得格外嬌小。

依照年份判斷，當時大約是她擔任華視晚間新聞氣象主播時期，累積知名度後被派駐到台中，擔任華視中部採訪主任，結識了市議員廖述嘉，步入禮堂後便開始從政之路，並於1994年當選議員。

對此，盧秀燕的小編群激動表示，「啊啊啊啊啊啊啊啊！！！（暴動中）」、「已戀愛」、「有人說是他的菜」，網友們也稱讚，「市長跑省政時我看過，氣質很好」、「這根本是男生的菜啊！」，但也有人開玩笑說「真的大變化」、「其實妳是白冰冰偽裝的吧，有夠像」，還有部分的人懷疑「右後是謝龍介？」、「哇！龍介兄弟竟然在妳身後」，不過有人反駁那只是一位媒體記者長相激似而已。

台中市長盧秀燕25年前踩著白色高跟鞋，穿著正式套裝卻害羞的用手提包遮擋短裙，與四...
台中市長盧秀燕25年前踩著白色高跟鞋，穿著正式套裝卻害羞的用手提包遮擋短裙，與四位男子同站在施工空間內，身型顯得格外嬌小。 圖／取自盧秀燕臉書粉絲專頁
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盧秀燕台中市

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