友善石虎生態有獎金 南投中寮鄉先試辦

2019-08-21 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



目前野生石虎族群面臨許多威脅，包括生存環境與人類的生活範圍有高度重疊，人類過度的開發造成石虎棲地喪失及破碎化、車禍致死、獵捕、流浪貓狗競爭與潛在疾病等，農委會林務局近期核定「友善石虎生態服務給付試辦方案」，率先於苗栗及南投試辦，包括友善農地、社區巡守、家禽危害通報等項目，都可申請獎勵金，南投縣中寮鄉率先試辦。

南投林管處指出，今年首度試辦的「友善石虎生態服務給付試辦方案」，分為3種，歡迎南投地區符合資格的民眾或團體踴躍向相關單位申請，首先是友善石虎農地給付，凡單一土地面積1分地以上，不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，符合農藥安全檢出範圍，今年8月30日前，向鄉公所申請每公頃核發2萬元獎勵；若再配合縣府架設自動相機監測，並在3個月內拍攝到石虎出沒，每個案區域再核發1萬元獎勵金，每年申請1次為限。

其次是社區巡守，由社區團體成立巡守隊巡守石虎棲地、通報及協助拆除違法獵具、宣導石虎保育、協助設置家禽場域圍網等保育工作，每年核發6萬元獎勵金（於108年8月30日前，向南投縣中寮鄉公所申請）；若巡守範圍內架設自動相機，3個月內拍到石虎影像，再發給10萬元獎勵金，每年申請1次為限。