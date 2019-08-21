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友善石虎生態有獎金 南投中寮鄉先試辦

2019-08-21 16:02聯合報 記者黑中亮╱即時報導

目前野生石虎族群面臨許多威脅，包括生存環境與人類的生活範圍有高度重疊，人類過度的開發造成石虎棲地喪失及破碎化、車禍致死、獵捕、流浪貓狗競爭與潛在疾病等，農委會林務局近期核定「友善石虎生態服務給付試辦方案」，率先於苗栗及南投試辦，包括友善農地、社區巡守、家禽危害通報等項目，都可申請獎勵金，南投縣中寮鄉率先試辦。

南投林管處指出，今年首度試辦的「友善石虎生態服務給付試辦方案」，分為3種，歡迎南投地區符合資格的民眾或團體踴躍向相關單位申請，首先是友善石虎農地給付，凡單一土地面積1分地以上，不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，符合農藥安全檢出範圍，今年8月30日前，向鄉公所申請每公頃核發2萬元獎勵；若再配合縣府架設自動相機監測，並在3個月內拍攝到石虎出沒，每個案區域再核發1萬元獎勵金，每年申請1次為限。

其次是社區巡守，由社區團體成立巡守隊巡守石虎棲地、通報及協助拆除違法獵具、宣導石虎保育、協助設置家禽場域圍網等保育工作，每年核發6萬元獎勵金（於108年8月30日前，向南投縣中寮鄉公所申請）；若巡守範圍內架設自動相機，3個月內拍到石虎影像，再發給10萬元獎勵金，每年申請1次為限。

另在南投縣竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉等地試辦「通報家禽危害」，對於放養家禽場域若疑似遭石虎入侵危害家禽，不傷害石虎且立即通報縣府處理，經縣府勘查有危害事證，先發給3000元獎勵金；若配合監測並在3個月內拍攝到石虎，再核發1萬元獎勵，每個場域以1次為限。南投縣農業處林務保育科通報電話：049-2235556。

林務局擬定友善石虎生態給付方案，和地主及社區共同守護石虎棲地。圖／南投林管處提供
林務局擬定友善石虎生態給付方案，和地主及社區共同守護石虎棲地。圖／南投林管處提供
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友善石虎符合申請資格之地主或團體，若配合架設自動相機，拍到石虎都會再加發獎勵金 ...
友善石虎符合申請資格之地主或團體，若配合架設自動相機，拍到石虎都會再加發獎勵金 。圖／南投林管處提供
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石虎農地農委會

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