提前慶中秋 盧秀燕攜炸雞可樂至成功嶺慰勞役男

2019-08-21 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市長盧秀燕今天帶著美味炸雞和可樂，慰勞成功嶺營區接受陸軍軍事訓練的台中市籍役男。圖／台中市政府提供 分享 facebook 中秋節即將到來，台中市長盧秀燕今天前往成功嶺營區，帶著美味炸雞和可樂，慰勞成功嶺營區接受陸軍軍事訓練的台中市籍役男。台中市長盧秀燕說，服役是國民的天職，也是榮譽，當兵也代表「轉大人」，恭喜役男們通過國家的考驗，也感謝役男接受艱苦的軍事訓練，保家衛國，期許役男未來都能鵬程萬里、一切順利。

在場的台中市籍役男在成功嶺接受2個月的軍事訓練，即將離營。台中市長盧秀燕今天在民政局長吳世瑋、、各區區長及代表的陪同下，帶著美味炸雞和可樂前往成功嶺營區慰勞役男，並與其合影留念，受到役男們熱烈歡迎。立委沈智慧、市議員吳瓊華、陳政顯、朱暖英、張瀞分、賴義鍠、陳文政、羅廷瑋、劉士州、陸軍第十軍團指揮部政戰主任莊惠安少將、台中軍友站長吳遠里均到場關心，市議員張耀中、陳成添、黃健豪、林孟令、徐瑄灃服務處代表也前往致意。

盧秀燕說，今天看到大家這麼開心、有活力，讓她放下心中一顆大石頭，表示大家都過關了，從此之後就是「男子漢」、「大丈夫」，她以大家為榮！服完兵役、出了社會之後，就是堂堂正正的國民，不管未來到了哪裡，都是台中市民，如果遇到任何問題或困難，都可向台中市政府、區長或議員們反映，「我們一定全力幫忙！」

立委沈智慧表示，今年暑假這2個月的訓練時間過得很快，相信役男們從中得到了很多經驗，期許大家在歷經今年2個月的訓練，加上明年暑假2個月的訓練之後，擁有更堅強的意志、更強健的體魄，未來的生涯更加順利。

民政局表示，希望役男們把握短短4個月的軍事訓練役期，以樂觀態度，通過種種訓練洗禮，退伍後將能更勇於面對未來的挑戰，展現獨立承擔責任的氣度，擁有更寬廣的人生道路。