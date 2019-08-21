家扶兒進總統府 高鐵贊助來回票

2019-08-21 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



「哇！我們真的能進總統府參觀嗎？」家扶中心許多孩子來自弱勢家庭，從未有機會出門旅遊，更遑論搭高鐵到台北參觀總統府，但高鐵彰化站為了替南彰化的弱勢學童圓夢，慷慨贊助來回高鐵票，送孩子們到台北一遊。

家扶中心的孩子昨天抵達彰化高鐵站，就被高鐵站的外型吸引，「好高、好大的大廳，好漂亮喔」，讚嘆之聲此起彼落，興奮之情溢於言表。他們興奮地站在月台上迎接高鐵進站。家住北斗的小卿，因父親臥床，母親必須忙於工作和照顧父親，根本無暇帶小卿出遊，第一次搭高鐵，小卿相當興奮。阿勝也因為母親車禍後行動不便，貼心乖巧的他從未要求出遊，他說：「這次和家扶老師、同學一起去台北，實現了我好多第一次」。