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家扶兒進總統府 高鐵贊助來回票

2019-08-21 14:09聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

「哇！我們真的能進總統府參觀嗎？」家扶中心許多孩子來自弱勢家庭，從未有機會出門旅遊，更遑論搭高鐵到台北參觀總統府，但高鐵彰化站為了替南彰化的弱勢學童圓夢，慷慨贊助來回高鐵票，送孩子們到台北一遊。

家扶中心的孩子昨天抵達彰化高鐵站，就被高鐵站的外型吸引，「好高、好大的大廳，好漂亮喔」，讚嘆之聲此起彼落，興奮之情溢於言表。他們興奮地站在月台上迎接高鐵進站。家住北斗的小卿，因父親臥床，母親必須忙於工作和照顧父親，根本無暇帶小卿出遊，第一次搭高鐵，小卿相當興奮。阿勝也因為母親車禍後行動不便，貼心乖巧的他從未要求出遊，他說：「這次和家扶老師、同學一起去台北，實現了我好多第一次」。

彰化家扶基金會王震光主任表示，感謝台灣高鐵公司熱心幫助弱勢學童開闊生活視野、豐富生活經驗，目前彰化家扶中心共扶助南彰化1063戶家庭，共1889名兒童，他們當中大多因為家庭經濟弱勢，少有機會出遊，搭高鐵更是難以實現的夢想。高鐵彰化站表示，台灣高鐵公司為落實企業的社會責任，持續投入公益愛心活動，主動關懷弱勢團體，希望藉由協助彰化家扶中心的弱勢學童出遊，讓孩子們增加美好的生活經驗，感受來自社會的溫暖。

高鐵彰化站熱心贊助南彰化的家扶兒來回車票，一圓出遊夢想。圖／高鐵彰化站提供
高鐵彰化站熱心贊助南彰化的家扶兒來回車票，一圓出遊夢想。圖／高鐵彰化站提供
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家扶兒第一次進總統府，相當興奮。圖／高鐵彰化站提供
家扶兒第一次進總統府，相當興奮。圖／高鐵彰化站提供
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高鐵總統府

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