南投市軍功里設置殯儀館 2656人連署抗議

2019-08-21 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投市南投酒廠後方有業者申請興建殯儀館，7月初南投市軍功、東山、內興、內新4里居民抗議，阻止縣府會勘。民眾疑慮沒有消失，今天上午上百名軍功里居民由里長吳安妮帶領到縣府遞交陳情書，堅決反對設立火葬場、殯儀館，南投縣民政處長吳燕玲說，申請項目並沒有火葬場，會請業者舉辦說明會，和居民溝通取得共識，縣府也會依法秉公審理。

「堅決反對設火葬場、殯儀館 」上百名軍功里民今天一早到南投縣政府，高舉抗議布條，居民表示，業者要到南投市第一公墓旁設置殯葬園區還有火葬場，更讓居民相當不滿，南投縣議員羅美玲、市民代表廖學輝等人也到場關心，呼籲南投縣政府要聽取居民心聲，不能核准設立。

廖學輝說，業者設立「中興生命園區」殯儀館，引起居民憂慮，今天連署抗議的人數高達2656人，代表所有里民的不滿。希望縣府能重視民意，撤銷申請案，要求業者承諾不設立殯儀館設施。

抗議民眾也質疑，南投縣立殯儀館不敷使用，縣府已經規劃擴充設施，另建殯儀館根本沒有急迫性或必要性，陳抗民眾並也揚言，如果縣府無視民意，將會採取更激烈的陳抗手段，以捍衛居民權益。