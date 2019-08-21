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埔里木瓜雨災落瓜腐爛 農民盼補助

2019-08-21 13:08中央社 南投縣21日電

南投縣百香果、苦瓜、絲瓜因雨災農損可辦理現金救助及低利貸款，但埔里鎮木瓜也因雨災落瓜、腐爛，甚至感染疫病，果農損失慘重，埔里鎮長廖志城今天踏勘，盼農委會也幫忙。

中南部連日降雨損傷農作物，行政院農業委員會主任委員陳吉仲昨天到埔里鎮視察百香果水傷、落果等災情，農委會也公告南投縣百香果、苦瓜、絲瓜列入農業天然災害現金救助及低利貸款，但埔里的木瓜其實也損失慘重，果農紛紛向鎮長廖志城陳情。

廖志城、縣議員陳宜君今天上午前往木瓜園了解災害情況，發現除落瓜、腐爛，長在枝上的青木瓜果實也感染疫病並持續擴散，就算熟成也難販售，果農損失慘重、苦不堪言，希望政府能同樣重視，放寬補助標準。

廖志城說，昨天關心大坪頂百香果災情，今天再勘查木瓜園損失，看到「靠天吃飯」的農民因雨災造成嚴重損失感到很心痛，強烈請求農委會也重視木瓜農權益，一視同仁給予幫助，也請農民注意防治病害蔓延。

廖志城表示，農委會已公告南投縣百香果、苦瓜、絲瓜可辦理現金救助及低利貸款，今天起到30日於公告地區轄內鄉鎮市公所受理農民申請，例假日照常受理，提醒鎮民除檢附相關證件及資料，尚未勘查的農園也暫時不要清理，以免權益損失。

農委會埔里

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