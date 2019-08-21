彰化大城南段海堤大清掃 去除最髒海岸之一的汙名

2019-08-21 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化海岸濕地生態資源豐富，但大城南段海堤上個月被被綠色和平組織評比為全台最髒海岸第二名，為掃除汙名，環保團體日前與行政院吳澤成政務委員率領中央部會前往大城南段海堤、永興海埔新生海堤等處會勘，今天再度前往視察，強力執行30多天已移除堆積多年的海岸垃圾。

行政院政務委員吳澤成日前南下會勘後，責成國有財產署認養大城南段海堤，讓海岸逐漸恢復往日風貌，地方團體也計畫在9月22日舉行彰化縣全海岸聯合淨灘。

地方人士認為沿岸區域管轄單位不同，才造成處理效率不佳，立委洪宗熠說，從5月開始協調至今，未來除要求中央要從源頭思考如何防止這些海洋廢棄物問題，也希望比照濁水溪揚塵問題成立行政院跨部會治理平台，讓台灣海岸治理能發展出跨區域性治理、國際合作，根絕所有的海漂垃圾。

彰化環境保護聯盟總幹事施月英也指出，廢棄物上顯示的資訊來看，彰化沿海沙灘有許多廢棄保麗龍並非當地漁民所使用，可能因海流導致堆積在彰化海灘上，過去政府仰賴機關團體認養淨灘解決海岸垃圾，實在是杯水車薪，海岸先前已整理過，但今再次走訪仍有棄置的蚵線和漁網，回收問題仍需中央和地方一同面對。