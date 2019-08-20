影／投83線搶通沒半天又土石流 車遭困泥流驚險獲救

2019-08-20 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣因連日大雨，部分山區路況不佳，其中仁愛鄉投83線20.5K處爆發土石流，經調派重機具持續清理，今午後土石完全清除，終於恢復全線暢通；但傍晚山區又降下大雨，土石再次傾洩而下，一輛休旅車因此被困在滾滾黃流中，所幸在旁待命的重機具及時搶救，人車才得以脫困，而該路段目前雙向封閉中。

縣府工務處指出，受西南氣流影響，上周頻降雨，國姓、名間、仁愛等地有土石流、道路受損等災情，多數道路陸續搶通，其中投83線因豪雨遭遇地震，土石鬆動加豐沛雨量，邊坡上方出現大型崩塌，導致土石流狀況嚴重，因此調派重機具持續清理，趁今上午雨勢稍歇加緊搶通，午後全線暢通，工程團隊下午3時許撤離現場。

未料，仁愛山區傍晚5時許又下起大雨，土石泥流再次吞沒道路，還造成一輛休旅車受困，所幸現場仍有人員守望；鄉長吳文忠說，近日午後天氣太不穩定，就是擔心會有突發災況，因此要求當地萬豐村長、守望相助隊及公所道路養護隊留守待命至下午5時，再視狀況撤離，後來還真又土石流，且行經車輛動彈不得，當下情況危急，道路養護隊急忙以機具、繩索協助脫困，才順利化解危機。