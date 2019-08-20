赴彰化推動慈善 張淑芬：把愛送出去

2019-08-20 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾宛琳 ╱即時報導



台積電慈善基金會董事長張淑芬今（20）日到彰化秀水鄉馬興社區出席「彰化縣課後輔導啟動儀式暨長者牙醫健檢及衛教活動」的公開活動，在活動當中關心長輩的口腔治療，同時也關心社區內的學童相關的課輔活動。

張淑芬期盼，台灣社會能夠傳遞「愛」的力量，張淑芬提到，台積電做的慈善公益現在完全以「地區化」方式運作，讓其他企業、各地方政府、有心人士等，都能夠參加「把愛送出去」平台，讓台灣社會愛的能量能夠循環。

張淑芬一路始終自己身體力行，今日也在活動當中關心小朋友的學習進度及未來發展，同時也關心長輩的身體健康及口腔狀況。張淑芬提到，目前台積電慈善基金會分為四大主軸，分別是關懷弱勢、照顧獨老、推廣孝道、保育環境，台積電慈善基金會持續投入多年，希望讓台灣更安定。

「台積電能做的，就是持續走下去」，不只是捐款，是由一大群台積電志工，投入關懷老人和陪伴孩子，推惜食專案、也推一萬一戶急難救助和偏鄉醫療，並且在發生災難時，走入災區，對於這些志工行動，張淑芬指出，這就是落實「助人就要做到徹底」的核心概念。

欣向美牙醫診所院長吳明哲表示，他受到張淑芬的啟發，也跟著身體力行做慈善活動，也會跟診所的年輕醫師同仁宣導把愛傳下去的善循環，吳明哲說，張淑芬是他看過最不像「董娘」的董娘，沒有派頭，且完全發自內心關懷弱勢，她非常關心小孩也很關懷長者。