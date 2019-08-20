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AIT處長酈英傑與韓國瑜為何選此處碰面？這原因耐人尋味

王惠美取經英國輕軌 彰化捷運預計明年提交通部審查

2019-08-20 18:56聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣長王惠美正在英國考察，也在臉書發文表示，參訪英國重要城市愛丁堡輕軌系統及公車系統的運作情形，值得彰化縣來學習，彰化也具備興建輕軌的條件，彰北「捷運鹿港線」及彰南「捷運員林-埔心-溪湖-二林線」優先路廊可行性評估已啟動，預計於109年可提報交通部審查，希望交通建設能帶動彰化產業發展，並發展觀光。

王惠美率彰化縣府團隊局處長8月16至22日赴英國取經，考察愛丁堡、曼徹斯特等英國重要城市捷運運輸系統等，今天也在臉書分享正在英國參訪考察心得。

此次拜會愛丁堡市議會，由愛丁堡市議會副議長戴伊(Cammy day)及交通部門相關人員接待，分享愛丁堡輕軌系統及公車系統的運作情形，戴伊提到，愛丁堡的公車及輕軌系統，均由市議會經營，每年都有營餘可挹注發展輕軌及公共運輸，並藉由不同運輸工具的票證整合，讓外來旅客搭乘更爲便利。

英國愛丁堡古城因受限於一般道路狹小及彎繞，藉由綿密的公車路網，搭配2014年通車的輕軌捷運（長度14公里，設有15個車站，採C型路權與一般車輛共同使用道路），更透過便利的轉乘機制，為愛丁堡建構一套完善公共運輸系統，每年服務數以百萬計的國內外旅客。

王惠美說，愛丁堡古城值得彰化縣學習，其人口數與北彰化相當約有50萬人，市區內同樣具有多元文化古蹟觀光景點，因此發展完善的公共運輸服務系統，是帶動經濟繁榮的不二法門。

「交通建設是發展經濟的首要條件」王惠美說，彰化是六都以外第一大縣，人口密度比高雄、台南還高，絕對具備興建輕軌的條件，前交通部長賀陳旦更曾表示，「軌道技術進步，讓小都市也有選擇捷運、輕軌型捷運的可能性，彰化具備興建輕軌的條件。」，希望未來能透過大眾運輸網路的興設，為在地居民創造更佳的生活與就業條件，帶動產業人口的增加，留住在地青年就業。

彰化縣長王惠美正在英國考察，也在臉書發文表示，參訪英國重要城市愛丁堡輕軌系統及公...
彰化縣長王惠美正在英國考察，也在臉書發文表示，參訪英國重要城市愛丁堡輕軌系統及公車系統的運作情形，值得彰化縣來學習。圖／彰化縣政府提供
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彰化縣長王惠美正在英國考察，也在臉書發文表示，參訪英國重要城市愛丁堡輕軌系統及公...
彰化縣長王惠美正在英國考察，也在臉書發文表示，參訪英國重要城市愛丁堡輕軌系統及公車系統的運作情形，值得彰化縣來學習。圖／彰化縣政府提供
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彰化縣長王惠美正在英國考察，也在臉書發文表示，參訪英國重要城市愛丁堡輕軌系統及公車系統的運作情形，值得彰化縣來學習。圖／彰化縣政府提供
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彰化縣長王惠美正在英國考察，也在臉書發文表示，參訪英國重要城市愛丁堡輕軌系統及公...
彰化縣長王惠美正在英國考察，也在臉書發文表示，參訪英國重要城市愛丁堡輕軌系統及公車系統的運作情形，值得彰化縣來學習。圖／彰化縣政府提供
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輕軌捷運英國

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