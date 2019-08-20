民進黨南投縣立委第二選區 水里鄉長陳癸佑出線

2019-08-20 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣立委第2選區民進黨水里鄉長陳癸佑、民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷都表態爭取，而今天民進黨中央協調結果，將由陳癸佑出線，並在明天由中執會正式提名陳癸佑，與國民黨立委許淑華一較高下。

民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠說，還沒收到黨中央正式通知，但據他瞭解，陳癸佑在黨內獲得較多支持。他說，南投縣立委第二選區在3月黨內初選時無人登記，還好陳癸佑和曾琮愷相繼表態參選。不過，國民黨許淑華知名度高又有現任優勢，立委選戰並不好打，等確定提名後，會趕緊整合各鄉鎮力量，加強黨內團結，爭取立委勝選。

陳癸佑之前兩任水里鄉長都是以無黨籍參選，這次陳癸佑爭取民進黨提名，並表示如果民進黨不提名，他將以無黨籍參選到底，讓許多南投綠營對曾琮愷無法代表民進黨參與立委選舉相當不捨。