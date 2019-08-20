民進黨南投縣立委第二選區 水里鄉長陳癸佑出線
南投縣立委第2選區民進黨水里鄉長陳癸佑、民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷都表態爭取，而今天民進黨中央協調結果，將由陳癸佑出線，並在明天由中執會正式提名陳癸佑，與國民黨立委許淑華一較高下。
民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠說，還沒收到黨中央正式通知，但據他瞭解，陳癸佑在黨內獲得較多支持。他說，南投縣立委第二選區在3月黨內初選時無人登記，還好陳癸佑和曾琮愷相繼表態參選。不過，國民黨許淑華知名度高又有現任優勢，立委選戰並不好打，等確定提名後，會趕緊整合各鄉鎮力量，加強黨內團結，爭取立委勝選。
陳癸佑之前兩任水里鄉長都是以無黨籍參選，這次陳癸佑爭取民進黨提名，並表示如果民進黨不提名，他將以無黨籍參選到底，讓許多南投綠營對曾琮愷無法代表民進黨參與立委選舉相當不捨。
曾琮愷說，南投是他的故鄉，他從2016年回南投打拚，他也前往美國華府、紐約為台灣發聲，並感覺到台灣國際情勢困難，6月中旬不少老黨員、前輩提案支持他參選，因此他義無反顧，雖然沒獲黨中央提名，但他將在南投成立「翻轉南投工作室」持續監督縣府，他也感謝這段時間許多朋友的支持與鼓勵，他會一直努力守護南投。
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