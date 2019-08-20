影／台鐵大肚站無障礙坡道太折騰 2老婦邊走邊喘

2019-08-20 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台鐵大肚車站今年8月搬遷到月台上的新站體，民眾上下月台要改走日光穿越道。台中市議員陳世凱說，大肚車站是居民對外重要的連結車站，但因使用人口較為高齡，欠缺無障礙設施，造成不便，他邀集台鐵、大肚區公所等相關單位今天會勘。現場有2名80多歲老婦人因無障礙坡道太長邊走邊喘、很折騰，陳世凱要求台鐵在出入口以及月台各增設一部電梯改善，後續維護管理協調市府接手。

台鐵大肚站長曾聰敏說，台鐵大肚車站為三等站，停靠車種以區間車為主，台鐵有鑑於過去乘客從舊站進入月台，必須在站務人員的指揮下跨越鐵軌前往月台，因此在月台上新設新站體，大肚站購票處等設施全數移至月台上，並且在今年8月啟用，乘客需經日光穿越道進入車站，日光穿越道設置階梯方便一般民眾使用，一旁另設有無障礙坡道，從出入口到月台約300公尺。

82歲鄭姓婦人說，她今天在外僱的陪同下，搭火車到沙鹿買衣服，因膝蓋開過刀，拿助行器輔助行走，去程因為時間急迫，台鐵大肚車站無障礙坡道又太長，怕來不及趕上火車，直接走樓梯，相當吃力，回程走無障礙坡道，繞來繞去像走迷宮，她邊走邊喘，要休息十多次才走到出口，如果有電梯，對她來說才了很多折騰。

80歲丁姓婦人說，她住大肚市區，今天和朋友搭上午10時45分的火車要去洽公，她因為年老雙腿變得無力，想到台鐵大肚車站無障礙坡道很長，要走很久，提早一個多小時，也就是早上9點30分就出門，結果無障礙坡道真的太長，走到一半，累到受不了，需要旁人攙扶、邊走邊休息，走很久才到月台。