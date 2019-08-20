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影／67歲嬤照顧一家7口 孫女樂觀進取獲總統教育獎

2019-08-20 17:20聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化二林鎮新生國小六年級學生陳美芳從小由阿公阿嬤帶大，身處隔代教養家庭，也是新住民之子，家庭經濟狀況雖不佳，但她樂觀進取、成績名列前茅，代表學校參加陶笛、弦樂、語文及演說朗讀比賽，獲得今年總統教育獎表揚。

陳美芳的父親領有身心障礙手冊，求職不易，母親是越南籍新住民，一天身兼畜牧場與養雞場兩分工作，早出晚歸是家中經濟支柱，67歲阿嬤洪秋霞則成為家中主要照顧者，負責97歲婆婆、行動不便的丈夫與兒子，還有兩個孫女的生活起居，為了貼補家用，洪秋霞做農事打零工，面臨夾在上下兩代間的經濟與生活壓力，但她說，看到孫女逐漸長大，就不覺得辛苦了。

陳美芳受阿嬤的樂觀影響，雖身處弱勢家庭，但在阿嬤建議下，將穿不下的制服清洗整理送給班上比她更需要的同學，主動幫助別人，她說，未來想擔任特殊教育與新住民語言教師，幫助像媽媽一樣的新住民學習中文，適應台灣。

洪秋霞說，孫女貼心懂事，看她咳嗽、身體不舒服都十分著急，美芳雖知道爸爸有時情緒不穩，也願意接納，是很溫暖的孩子，洪秋霞也說她雖不識字，但時常提醒孫女什麼事都要勤學，待人要有理，美芳也很爭氣。

導師陳秋杏表示，偏遠小學有一半以上學生來自於弱勢家庭，也很少機會學才藝、補習，美芳因相當勤學，在各領域發揮潛力，阿嬤代母職時常與學校接觸溝通，在身教與言教影響下，讓家庭資源受限的孩子同樣能有理想表現，學生獲得肯定也是她一生的榮耀。

二林新生國小學生陳美芳（右）是隔代教養，與阿嬤感情好。記者林敬家／攝影
二林新生國小學生陳美芳（右）是隔代教養，與阿嬤感情好。記者林敬家／攝影
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67歲黃秋霞照顧孫女等一家七口，相當辛苦。記者林敬家／攝影
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新生國小陳美芳（右）由阿嬤照顧長大，她樂觀進取獲得今年總統教育獎。記者林敬家／攝...
新生國小陳美芳（右）由阿嬤照顧長大，她樂觀進取獲得今年總統教育獎。記者林敬家／攝影
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新住民弱勢家庭

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