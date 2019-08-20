影／67歲嬤照顧一家7口 孫女樂觀進取獲總統教育獎

2019-08-20 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化二林鎮新生國小六年級學生陳美芳從小由阿公阿嬤帶大，身處隔代教養家庭，也是新住民之子，家庭經濟狀況雖不佳，但她樂觀進取、成績名列前茅，代表學校參加陶笛、弦樂、語文及演說朗讀比賽，獲得今年總統教育獎表揚。

陳美芳的父親領有身心障礙手冊，求職不易，母親是越南籍新住民，一天身兼畜牧場與養雞場兩分工作，早出晚歸是家中經濟支柱，67歲阿嬤洪秋霞則成為家中主要照顧者，負責97歲婆婆、行動不便的丈夫與兒子，還有兩個孫女的生活起居，為了貼補家用，洪秋霞做農事打零工，面臨夾在上下兩代間的經濟與生活壓力，但她說，看到孫女逐漸長大，就不覺得辛苦了。

陳美芳受阿嬤的樂觀影響，雖身處弱勢家庭，但在阿嬤建議下，將穿不下的制服清洗整理送給班上比她更需要的同學，主動幫助別人，她說，未來想擔任特殊教育與新住民語言教師，幫助像媽媽一樣的新住民學習中文，適應台灣。

洪秋霞說，孫女貼心懂事，看她咳嗽、身體不舒服都十分著急，美芳雖知道爸爸有時情緒不穩，也願意接納，是很溫暖的孩子，洪秋霞也說她雖不識字，但時常提醒孫女什麼事都要勤學，待人要有理，美芳也很爭氣。