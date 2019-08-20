中市10區停水23到46小時 台水拚提早完工復水

2019-08-20 16:31 中央社 台中20日電



台灣自來水公司今天配合台中市政府進行管線遷移及檢修工程，台中市共10區停水23至46小時，水公司董事長魏明谷在視察工程及臨時取水站時指出，盼能提早完工復水。

台水公司第四區處配合台中市政府「潭子區外環路1號道路銜接工程」，辦理管徑1000公釐自來水管線遷移暨1350公釐送水幹管檢修作業，魏明谷由四區處長蕭淑貞陪同前往工地現場及臨時取水站檢測取水設備。

魏明谷表示，這次施工停水第四區處事前已召開多次檢討會議，縝密規劃，為了降低民眾用水不便，除已積極廣設126站臨時取水站供民眾取水，並備妥18輛水車，及協調6輛消防車，以最大機動性供應民眾需求。

魏明谷在實地勘查臨時取水站架設及水車注水情形後指示，停水期間視民眾需要機動增設臨時取水站，水車也應隨時巡迴補充取水站水量，他並期許工程能施作順利，並希望施工單位盡全力提早完工復水，讓民眾安心有便利的自來水可用。

水公司表示，這項工程是配合地方政府公共工程新闢道路辦理自來水管線遷移，以促進地方產業經濟發展，同時為穩定大台中供水，辦理口徑1350公釐大送水幹管檢修作業，避免在同一供水區重複停水，造成民眾用水不便，因此將兩案工程合併辦理。