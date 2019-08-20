豐原客運211號公車 8月30日起將恢復下午班車

2019-08-20 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



豐原客運211號公車2年前因虧損取消下午班車，讀后里區后綜高中住在外埔區土城、廍子等地的學生放學時無車可搭，家長聯署陳情，台中市議員吳敏濟協助下，客運公司董事長林伯洋表示責無旁貸，8月30日下午將恢復雙向各增一班，讓學生方便搭車。

市議員吳敏濟日前邀交通局、教育局、后綜高中等單位人員，到豐原客運公司進行協調。公司董事長林伯洋表示，211公車路線行經偏遠地區載客率低，過去由於公車駕駛難請、車輛有限調度較困難，不得已才取消下午的班次，他說既然對學生及家長造成困擾，豐原客運公司責無旁貸，願意負起社會責任，自8月30 日起，非假日下午雙向各增加一個班次，下午5點10分由豐原站開出，經泰安、公館、土城、廍子到大甲；下午3點45分由大甲區新政大安港路口站發車往豐原。

后綜高中校長曾祿喜表示，學生早上上學，外埔區土城、廍子等地的學生可搭211公車到校，下午放學時沒有直達班車，家長有空的自己親自接送，不然就要搭公車到外埔市區再轉車回家，非常耗費時間，感謝議員積極協助，讓學生可以一班車到家，節省通勤所花費的時間。