彰化市9月起試辦 垃圾車夜間定點定時收垃圾

2019-08-20 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化市公所清潔隊9月2日起將試辦夜間定點定時收運垃圾，試辦期間選定十個定點由垃圾車夜間收垃圾。記者林宛諭／攝影 分享 facebook 彰化市公所清潔隊9月2日起將試辦夜間定時定點收運垃圾，試辦期間選定十個定點由垃圾車夜間收垃圾，除了讓夜間才能丟垃圾的民眾較方便，並避免清潔隊員沿街站立車後踏板發生跌落危險，並可檢查民眾是否確實進行垃圾分類，以加強宣導。

彰化市長林世賢表示，市公所配合環保署推動試辦定時、定點收運垃圾措施，彰化縣目前是彰化市與埤頭鄉試辦，若成效不錯，未來將擴大實施。

林世賢說，目前垃圾車沿街收運垃圾常會阻塞交通，且清潔隊員站在垃圾車踏板容易發生危險，而民眾常追著垃圾車跑更是險象環生，有不少上班族也反映白天上班，無法倒垃圾，有夜間收垃圾會更方便。

夜間定點收垃圾希望能改善沿街收運的亂象，也可增加破袋稽查垃圾是否依規定確實分類，希望能達到垃圾減量。

9月2日起清潔隊規劃新增一條清運路線，每週五天（週三與週日除外）於市區人口密集地區，選定10處定點試辦夜間收垃圾，從下午5點起分別在清潔隊隊部、中興路、三民路、中正路、南興里活動中心、崙平里環保公園、莿桐里彰水路140巷、西勢里聖安宮、新興里文華宮、香山里鳳山宮等10處定點定時收垃圾。