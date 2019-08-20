中市今起10區停水23至46小時 市府設臨時取水站

2019-08-20 12:13 中央社 台中20日電



台中市區20日大停水，已有百貨、飯店、大賣場和餐廳預訂水車補水，圖為去年母親節前黃金檔期停水41小時，台中牛排館10座水塔、45噸水不夠用，請水車補水因應。 圖／本報資料畫面 分享 facebook 台中市10個行政區今天上午10時起停水23小時到46小時，市府表示，已要求自來水公司第四區管理處增設臨時取水站，並增加機動水車數量，以利緊急需求調度之用。

台灣自來水公司配合台中市政府進行「潭子區校栗林橋處原設1000公釐鋼管遷移及改接」、「北屯路1350公釐預力混凝土管送水幹管檢修維護作業」等工程，包括潭子、大雅、南區、西區、東區、中區、北區、北屯區、西屯區、南屯區等區，全區或部分區里從上午10時起停水23小時至46小時不等。

市府表示，水公司預計22日上午8時恢復供水，由於這次停水範圍較大，位於自來水管線末端、大樓及地勢較高的地區，水壓需一段時間才可恢復正常，恢復正常供水時間會較其他地區延遲4至6小時。

為了減輕民眾用水不便，市府經濟發展局已要求自來水公司第四區管理處增設臨時取水站，並增加機動水車數量，以利緊急需求調度之用；自來水公司也特別將管線遷移工程及檢修主要供水管線作業整合施工，並透過調度用水將停水時間及範圍減至最小，減少停水造成市民生活衝擊。

經發局表示，市府已與自來水公司建立網路即時通報平台，停水期間將隨時掌握工程進度及復水情形直至恢復正常供水，以確保自來水公司如期完工，將民眾不便降至最低。