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保護石虎棲地 南投縣試辦友善石虎有重賞

2019-08-20 12:11聯合報 記者江良誠╱即時報導

為鼓勵民眾保護石虎棲地，林務局針對石虎族群相對穩定的南投縣中寮鄉試辦「友善石虎生態服務給付」，南投縣農業處表示，奬勵金分為友善石虎農地、社區巡守、家禽危害通報等三部分，參與者可向中寮鄉公所提出申請；友善石虎農地、社區巡守獎勵金受理申請到8月30日止，家禽危害通報到年底前。若發現疑似石虎危害放養家禽的情況，可通報縣府農業處(049)2235556。

友善石虎農地部分，中寮鄉農牧用地單一土地面積一分地以上，有實際生產，不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，農作物符合農藥安全檢出規範，每公頃核發2萬元獎勵金。本試辦方案友善石虎農地或符合農糧署獎勵之友善及有機農地，若配合架設相機監測，3個月內監測到石虎，每個案區域再加發1萬元獎勵金。

社區巡守方面，中寮鄉社區團體成立巡守隊巡守石虎棲地、通報及協助拆除違法獵具、宣導石虎保育、協助設置家禽場域圍網等保育工作，每年可獲得6萬元獎勵金。在巡守範圍內，配合架設相機，3個月內監測到石虎，每年再加10萬元獎勵金。

家禽危害通報部分，試辦期間竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉放養家禽場域，若有疑似石虎入侵危害家禽，在不傷害石虎生命，拍照或保留危害相關事證，立即通報縣府處理者，經縣府勘查有危害事證，先核發3000元獎勵金，經評估後續有架設相機監測之必要，願意配合監測，三個月內若監測到石虎，每場域再加發1萬元獎勵金，每場域以一次為限。

南投縣中寮鄉是石虎分布熱區，縣府經農委會核定在當地推動友善石虎生態服務給付試辦計...
南投縣中寮鄉是石虎分布熱區，縣府經農委會核定在當地推動友善石虎生態服務給付試辦計畫，開放申請至8月底。圖／特生中心提供
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石虎農地南投縣農
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