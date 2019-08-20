港點加冰、冷飲店成「精品店」 台中年輕創業家出新招

2019-08-20 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



曾是知名港點和法式料理店點心師傅的賴士寰，最近在中友百貨旁巷內賣起雪花冰。記者黃寅／攝影 分享 facebook 曾在台中市知名港點和法式料理店擔任點心師傅的賴士寰，為了一圓創業夢，最近辭去高師副主廚工作，選在中友百貨旁巷內開起雪花冰果室，而一名設計師也顛覆了以往冷飲店的裝潢，在向上路開了間像精品店般的茶飲店，成為網美喜愛的拍照聖地。

賴士寰為自己的雪花冰店取名「偷晴」還在名片上寫著「我偷走了晴天，來療癒你的陰天」36歲的他不諱言自己剛結束一段感情，同時也難再壓抑心中創業的衝動，因此開了這家店。

既然擁有一身好的製作精美港點的身手，為何改行開冰店？賴士寰說，因為要做出好的港點，需要團隊，但餐飲界淡旺季明顯，他在資本有限下，因此選擇了把菠蘿奶油包和冰品結合的作法，讓消費者既然能嘗得到他拿手的港點，又能吃到冰，也完成他的創業想法。

賴士寰的店約只有10坪，但他強調自己的冰品和點心都選用最好的食材，連抹茶都是日本的頂級品牌，一定能讓消費者在小店品嘗到最佳的好滋味。

另在西區向上路一段79巷，一家看似精品店的店家，只見年輕人不停進出，有的人在內拍照，有的人站在小小櫃台前點東西，等走進一看，令人不敢確信的，它就是家冷飲店。