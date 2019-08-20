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台中市政路延伸徵地有異見 地主建議整體開發把餅做大

2019-08-20 11:01聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市政路延伸，第一階段從工業一路沿東大坑溪到安和路。圖/陳淑華提供
台中市政路延伸，第一階段從工業一路沿東大坑溪到安和路。圖/陳淑華提供
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台中市府建設局召開市政路延伸說明會，地主對市府提出的3年分3期給付土地價金的方案無法接受，地主建議市府重啟整體開發的方式取得市政路用地。

市議員陳淑華指出，地主無法接受分期給付的方案，要求市政府重擬方案在開說明會。建設局19日邀集民代丶地主及相關單位開會。

市政路延伸是為紓解台灣大道、五權西路的交通，規劃分流工業區來往車流。建設局將依早先的60米計劃進行開闢，用地費估算約33億元，工程費約27億元。

建設局長陳大田表示，市府將自明年度起編列市政路開闢預算，分3年兩階段開闢市政路。

陳淑華認為，市政路延伸的設計內容實際用在車道的部分約40幾米的寬度，其餘的部分是景觀使用，卻要全線徵收60米，應減少徵收民地，以免引來不必要的民怨，務實辦理才能接地氣。

陳淑華表示，市政路延伸經過西屯區協和里、龍潭里的農業區，當地民眾這幾十年來經歷東海大學建校、台中工業區開發賤價強徵民地；高速公路、環中路開闢、高鐵等等的低價徵收民地，當地人民財產損失慘重「十不存三」民眾希望市府能真正採用保護人民免遭受損失的方式開發，最低限度也要合理估價的市價徵收，不要再造成人民的損失。

陳淑華更指出，市政路用地所有權人最大的質疑是，胡志強時期估算土地費用是42億元，林佳龍時期則估算49億元，為什麼在盧秀燕時期就反而縮水成33億元，他們非常擔心市府以低價徵用民地，這是對市政路延伸工程最大的質疑。

陳瑞德前議員、張清文里長、廖天選等人建議市府重啟整體開發的方式來取得市政路用地，除可以減輕市庫負擔，也能帶動地方繁榮。

整體開發可以分為五種類型，包含地產商的整體開發、市地重劃的整體開發、區段徵收的整體開發、政府指定的整體開發區、以及大規模基地開發許可的整體開發。

東海大學胡志強開發區
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