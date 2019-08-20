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老舊館所長出榕樹 學者：要保存老屋就應先移樹

2019-08-20 07:39聯合報 記者何烱榮╱即時報導

舊館派出所原來的辦公廳舍閒置32年，牆壁長出多株榕樹。記者何烱榮／攝影
舊館派出所原來的辦公廳舍閒置32年，牆壁長出多株榕樹。記者何烱榮／攝影
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彰化縣埔心鄉舊館派出所右側舊有的日據時期建築廳舍，閒置32年後因警方準備上網招標拆屋還地於民，地方文史工作者全力搶救，縣府文化局緊急列為暫定古蹟，因這棟老屋的外牆已長出多株榕樹，是否會危及建築、值不值得保存？建築師和生態學者有不同的看法。

建築師邱證榮說，老屋要不要保存和牆壁上長榕樹，應是兩回事，老屋是否保存，取捨考量應是建築是否具有歷史文化的意義與價值、現況是否仍完整，牆壁上長出榕樹，是歷史記憶的痕跡，具有另一種大自然變化的建築美，想移除榕樹及其氣根，技術上是很困難，但應可併存。

邱證榮說，有很多老建築因長期缺乏妥善維護管理，外牆長出榕樹，像閒置20多年的縣立員林醫院舊建物，外牆也長了3株榕樹，氣根從上而下，盤據牆面形成一體，因建物水泥會繼續風化，榕樹的氣根會繼續生長，若要保存老屋，就應想辦法讓榕樹不會在有朝一日被強風吹掉。

外牆長出榕樹的知名老屋還有閒置20多年的縣立員林醫院舊建物，右側外牆有3株榕樹盤據，氣根從2二樓頂部垂降而下，加上整棟建築嚴重毀損，又有鋼筋裸露問題，經文資委員現勘並開會討論後，認為沒有保存價值，最後未列入縣定歷史建築

「榕樹是極少數具有『從天而降』特異功能的植物，樹根和氣根都會四處亂竄，氣根如果落地就變成支柱根。」彰化市精誠中學生物老師李志穎說，一般的樹都是從地上往上長，但榕樹能從半空中往下長。鳥吃了榕樹果實後鳥屎掉在建物上，即使只有1滴屎，很少的泥土，都能就地「安營紮寨」，從萌芽長出葉子，再長莖，最後長出氣根並往下、往外生長。

李志穎說，榕樹的生命力很強，又盤根錯節，水土保持功能最好的樹，但長在建物上就不是好現象，它的氣根會分泌根酸分解水泥和石頭，破壞力很強，將慢慢危害建物的安全結構，如果想保存老屋，一定要先想辦法移除榕樹。

彰化縣有不少派出所建物，是日據時期強徵民地興建後使用至今，多年來縣警局編列經費支付租金，但多數地主都興訟主張警方無權占有，要求拆屋還地，舊館派出所是日據時期的舊館村保甲事務所，有部分土地屬私有。

縣警局說，舊館派出所在民國77年8月間搬家，舊的建物一直閒置，因地主一再要求拆屋還地，警方最近準備上網招標拆除，消息傳出，引起地方文史工作者重視，展開搶救行動；本月16日文化局緊急邀請文化資產委員現勘，決定先列暫定古蹟，再召開文資審議大會討論是否應登錄為文化資產。

舊館派出所原來的辦公廳舍閒置32年，牆壁長出多株榕樹。記者何烱榮／攝影
舊館派出所原來的辦公廳舍閒置32年，牆壁長出多株榕樹。記者何烱榮／攝影
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彰化縣立員林醫院閒置20多年，外牆長出3株榕樹，氣根盤據牆壁。聯合報系資料照片
彰化縣立員林醫院閒置20多年，外牆長出3株榕樹，氣根盤據牆壁。聯合報系資料照片
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舊館派出所搬新家後，原來的辦公廳舍（左）已閒置32年，因是日據時期強徵民地興建的...
舊館派出所搬新家後，原來的辦公廳舍（左）已閒置32年，因是日據時期強徵民地興建的保甲事務所。記者何烱榮／攝影
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舊館派出所原來的辦公廳舍閒置32年，牆壁長出多株榕樹。記者何烱榮／攝影
舊館派出所原來的辦公廳舍閒置32年，牆壁長出多株榕樹。記者何烱榮／攝影
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舊館派出所原來的辦公廳舍閒置32年，牆壁長出多株榕樹。記者何烱榮／攝影
舊館派出所原來的辦公廳舍閒置32年，牆壁長出多株榕樹。記者何烱榮／攝影
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舊館派出所原來的辦公廳舍閒置32年，牆壁長出多株榕樹。記者何烱榮／攝影
舊館派出所原來的辦公廳舍閒置32年，牆壁長出多株榕樹。記者何烱榮／攝影
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歷史建築老屋文史工作者
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