二手衣物再利用少 喜樂保育院婉拒

二林鎮喜樂保育院因無人力處理過多物資，婉拒二手衣物和玩具。 記者林敬家／翻攝 分享 facebook 彰化縣二林喜樂保育院近日因善心人士無預警號召，物資忽然湧進機構，院方評估長期以來物資能再利用的僅占少數，即日起公告暫停接受二手衣物、鞋襪甚至玩具捐贈，減少機構處理負擔。

喜樂保育院秘書陳金秀說，院區收受二手物品數量多，但經整理後可再利用者卻占少數，人力與時間有限下處置回收困難，加上近期舊衣回收的合作廠商也因去化問題，預告可能終止合作，才會事先因應，暫停收受民眾捐贈衣物，但院生常態性日常所需設備用品，例如成人紙尿褲、濕紙巾、衛生紙等仍有需求。

社工也認為，現在市面上衣服價格實惠，院生在機構中也常有機會收到新的衣物，同樣渴望穿到自己喜歡的款式，對於二手衣的需求越來越低；而一般二手玩具也不見得適合身障院生玩，由治療師準備能引導使用的教具會更符合需要。 二林鎮喜樂保育院生的衣物少部分為民眾捐贈。 圖／喜樂保育院提供 分享 facebook

南台中家扶中心督導孫海珊也說，外界捐贈的二手衣物，因為數量太多了而婉拒，學校的參考書因為版本年年不同，現在也是不收；不過扶助家庭用得到的二手電器、日用品等，歡迎外界多多捐贈。

彰化家扶中心過去也常在辦公室還未開門前，就有民眾將舊衣物放置在門口，但有時量太大需要志工協助整理，以便在受助戶領物資時，一併挑選需要的衣服，但基於衛生考量，不收二手內衣褲與鞋子，部分玩具、家具則希望民眾拍照了解物況，甚至媒合到需要的家庭再收。

彰化市慈愛教養院有二手物拍賣區，收到堪用的衣物可作為義賣品，院長張明正說，每月會將所需要物資項目公布在網路上，讓善心人士了解機構需求，減少處理不必要物資的壓力。