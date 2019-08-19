前朝多項建設喊停？ 彰縣府澄清

2019-08-19 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化報導



彰化民進黨議員指王惠美遇到前縣長魏明谷推動的建設，統統不要。 記者林宛諭／攝影 分享 facebook

逢魏必反？彰化民進黨議員昨指王惠美遇到前縣長魏明谷推動的建設，如和美消防隊新廳舍、體育館案，一律否決，連已通過前瞻計畫的停車場也喊卡；彰化縣府解釋，前瞻基礎建設停車場共獲補助13億多，但地方自籌款金額龐大，縣府與公所將採共同分攤方式持續興建停車場。

民進黨團總召尤瑞春說，和美鎮有9萬多人口，消防分隊空間長期不足，多位議員共同爭取教育部學產地增建和美消防隊第二駐地，中央已同意，縣府卻以租金太貴為由擱置，「消防員守護9萬鎮民辛苦，難道不值得縣府每年花91萬租金嗎？」

議員賴清美指王惠美逢魏必反，前朝爭取建設統統都不要，在各項社福政策「動刀」，已規畫中的和美體育館，縣府也否定當初用地評估、整體規畫。

彰化消防局長蕭嘉政表示，經評估以承租方式編預算興建並不妥，租約到期須拆屋還地，非長遠之計，已另尋適當地點。工務處副處長黃俊峰也解釋，前瞻計畫已獲公路總局核定13多億元，縣府與公所共同分攤配合款，已有台鐵彰化後站停車場、市公所第一停車塔、延平公園等5座停車場正辦理招標作業。

教育處表示，和美體育場原址道路狹窄，有停車問題，且無法規畫南北向田徑場，已研議另在月眉段興建3.3公頃體育場，容納400米標準田徑場與室內運動場館，供和美、伸港、線西3鄉鎮使用。