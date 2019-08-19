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雨水少又遇蟲害 龍眼農民這招保產量

2019-08-19 15:11聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

今年龍眼產季已達尾聲，彰化縣社頭鄉的龍眼受到天氣和荔枝椿象影響，產量大減，導致價格暴漲，農民劉克貌因為早在十幾年前就將龍眼樹進行矮化，不到2公尺高的龍眼樹收成和照顧更容易，防治荔枝椿象時噴藥也更方便，龍眼產量雖然比以前低了一些，但品質更好，今年更是一枝獨秀大豐收。

台北果菜市場的龍眼交易量僅是去年同期的一成，價格更是水漲船高，今年中元節前產地價每台斤竟然高達70元，市場價甚至破百，品質好的更喊價到每斤150元，不少農民看到好價格，卻沒龍眼收成，看得到賺不到。

「想想其實也是無心插柳」，劉克貌笑著說，當年的老龍眼樹高達4層樓高，父親劉政治常須爬上高梯照顧果樹，隨著年紀越來越大，子女都覺得爬梯上樹很危險，父親、叔伯都曾摔下來過，因此他主張將龍眼樹矮化，照顧起來更方便也更安全。劉克貌知道父親會捨不得老樹，所以他特意安排父親出國旅遊，「趁著那幾天把樹全砍了」，劉政治回國後看到心愛的龍眼樹全矮了一大截，傻眼又生氣，卻已無法挽回。

沒想到矮化後的龍眼樹雖然產量減少，但因養分集中，所產出的龍眼果實碩大，品質大大提升，且過去一到產季都必須請許多工人，架上高梯採收，因採收不易，每個小時只能採收50台斤，而現在不必架梯子，82歲的劉政治一個人就能採收，每小時能收150台斤，是以往的三倍，省下許多人力與時間，劉克貌說，「收得快，就能提早上市，搶到更好的價錢」。

這兩年荔枝椿象氾濫，大大影響社頭鄉龍眼產量，許多農民產量僅剩一成，但劉家父子的產量僅減損了2成多，「因為樹矮，噴藥更方便」，蟲害防治成功，保住了8成的產量，劉政治說，「樹變矮了也不怕颱風」，直說矮化後好處多多。

社頭鄉農會總幹事蕭浚二說，農會推廣果樹矮化已經多年，今年暖冬，2、3月開花期雨水少，許多農民的龍眼樹花開得少也影響產量，但劉家父子的龍眼樹因為矮，枝條少，即使雨水不夠，根莖也仍能維持水分，加上荔枝椿象防治得當，才能有那麼好的收成。

彰化縣社頭鄉農民劉政治種植龍眼70載，也認為果樹矮化好處多多。記者凌筠婷／攝影
彰化縣社頭鄉農民劉政治種植龍眼70載，也認為果樹矮化好處多多。記者凌筠婷／攝影
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劉政治（左）、劉克貌（右）父子矮化自家龍眼樹，防治蟲害更容易，今年才能大豐收。記...
劉政治（左）、劉克貌（右）父子矮化自家龍眼樹，防治蟲害更容易，今年才能大豐收。記者凌筠婷／攝影
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82歲的劉政治種植的龍眼樹都不到2公尺高，一個人就能輕鬆採收。記者凌筠婷／攝影
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彰化縣社頭鄉農民劉克貌矮化自家龍眼樹，今年保住產量與品質。記者凌筠婷／攝影
彰化縣社頭鄉農民劉克貌矮化自家龍眼樹，今年保住產量與品質。記者凌筠婷／攝影
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農民荔枝椿象
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