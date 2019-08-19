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神岡大豐路四段計畫道路等10年終動土 明年4月完工

2019-08-19 12:38聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市神岡區大豐路四段近三角里筱雲山莊古蹟處，開闢時因古蹟範圍限制，在筱雲山莊東側路段形成一處大彎道，成為交通瓶頸，危及行車安全。從民國97年通車至今歷經各界努力，台中市府建設局投入4705萬元預算，規劃開闢大豐路四段-主2號15M都市計畫道路並截彎取直，提升行車安全，計畫道路今天動土，預計明年4月完工。

台中市副市長楊瓊瓔今天和建設局長陳大田、經發局長高禩翔、神岡區長劉汶軒等人，主持神岡區大豐路四段-主2號15M都市計畫道路工程動土典禮，立法委員洪慈庸、市議員徐瑄灃、蕭隆澤、賴朝國、羅永珍和市議員周永鴻、吳顯森服務處代表也到場關心。

楊瓊瓔表示，神岡區大豐路四段交通瓶頸從台中縣市合併前的前縣長廖永來、黃仲生，到合併後的前市長胡志強、林佳龍，一直到市長盧秀燕的努力下，市府在提升行車安全與古蹟維護保存的交錯中找到了平衡點，今天終於可以動工改善，期許可以儘速完工，讓當地居民行車更安全。

建設局陳大田表示，筱雲山莊前經市府文化局以指定範圍公告增加古蹟範圍，致大豐路四段開闢時，礙於古蹟圍牆無法退縮，因此大豐路主2號道路來到筱雲山莊形成一個大彎道，民國97年通車後經常發生車禍，考量交通安全已先封閉西側通道，僅以東側道路雙向通行；而部分道路封閉至今，因該路段無法拓寬形成交通瓶頸，影響行車視線及動線甚鉅。

陳大田說，為紓解筱雲山莊旁道路瓶頸，市府透過都市計畫檢討將該計畫道路納入「變更高速公路豐原交流道附近特定區計畫(第三次通盤檢討)案」，104年3月11日公告生效；全長約200公尺，都市計畫寬度9至24公尺，依據都市計畫線形規劃配置雙向各1單車道，車道寬3.5公尺。所需經費約4705萬元(含工程費約1320萬元、用地費約3385萬元)；為減輕市庫負擔，市府向內政部營建署提報並成功納入104至107年度生活圈道路交通建設計畫補助內。

台中市神岡區大豐路四段計畫道路今天動土，預計明年4月完工。圖／台中市政府提供
台中市神岡區大豐路四段計畫道路今天動土，預計明年4月完工。圖／台中市政府提供
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