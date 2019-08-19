認養人照片30年隨身 金扶獎得主蕭明峯要把愛傳遞出去

2019-08-19 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市宏竝企業董事長蕭明峯獲得家扶基金會今年的「金扶獎」表揚，他特別請家扶基金會找到30年前認養他的「詹阿姨」詹丰雁在頒獎現場和他相會，同時回贈保存了30年且一直隨身攜帶的兩張和詹的合照之一，讓詹丰雁留念。詹丰雁為此直呼不敢相信，也為蕭明峯至今的成就感到安慰。

蕭明峯自幼因隔代教養，家庭環境艱困，小學至高中都受家扶基金會協助。他記得國中時家扶辦相見歡活動，他第一次和長期認養他的詹阿姨見面，當時他們在一間廟前合影，後來收到詹阿姨寄來的照片。

他說，這兩張照片他長年來一直妥善保存，且隨身攜帶，心中一直默默的想念並感謝著詹阿姨，也想像著那一天兩人還會再見面。

蕭明峯高中起即在台中大里工業區打工，累積一身的家用五金製造本領，當兵後自行創業，並從為國外大廠代工，至今自創「DESIGN BITE」家用五金品牌行銷世界13個國家，成為家用五金知名品牌之一。

30年來詹丰雁頭髮已斑白，但看到自己認養的小孩現有這樣好的成就，表示真是想不到，但很為蕭明峯高興，而詹丰雁至今都還持續擔任苗栗家扶中心的認養人。蕭明峯有了能力後，也同樣擔任認養人回饋，至今認養2名小孩20多年。