極端天氣常強降雨別人變「苦瓜臉」他種的苦瓜頭壯壯

2019-08-19 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



最近連續幾天出現強降雨，很多農民憂心作物泡水和水傷，但彰化縣田尾鄉「森哥網室菜園」青農吳森國和他的農友卻不擔心。吳國森說，去年7月2日強降雨，他的菜園也遭雨彈攻擊，並泡水9小時才消退，但苦瓜收成不減，反而增加1倍，果實也比往年更大顆，平均增重200公克，今年更有信心。

吳國森擁有2塊、共3.4分的農地，以栽種胡瓜、小黃瓜和苦瓜為主。他說，苦瓜怕低溫和水傷，彰化縣很少人「敢」在冬天種苦瓜，前年冬天，溪州鄉謝姓好友邀他參觀冬天成功栽培苦瓜的成果，認識台中區農改場埔里分場長陳俊位博士，意外獲得「木黴菌加矽藻液肥」的新栽培技術。

去年5月，吳國森栽種苦瓜時接受陳俊位輔導，在菜園舖上約1800包木黴菌肥料袋，原本抱著試一試的心理，剛好遇上72強降雨，附近的菜園幾乎全毀，他的苦瓜園竟依然生氣盎然，事後採收，原本每2天可收4、500斤，沒想到1天就收4、500斤，果實平均增加重量約200公克，還有苦味變淡，口感更好，很受消費者歡迎。

去年72強降雨造成彰化縣嚴重農損災情，森哥網室菜園附近的農民聽到吳國森種的苦瓜仍頭壯壯，跑來了解後嘖嘖稱奇，今年紛紛跟著他使用木黴菌加料肥，也見證果樹最近挺過一波波強降雨。吳國森說，他使用木黴菌加料肥後，遇雨的裂果率減少7、8成，收益翻倍是最吸引農友跟進的原因。

陳俊位長期投入研發木黴菌接種菇類剩餘物質，再搭配矽藻土，成功開發友善農業新資材，前年先在溪州陳姓青農菜園作田間實驗，去年再輔導吳國森，證實達到果樹強根固本的預期效果，在極端天氣下，更具乾旱、豪雨的抗逆境能力。

陳俊位說，木黴菌是1種維生物，回收國內每年種菇大量產出的太空包木屑，加工後製成20公斤裝的木黴菌加肥料，可以在袋子底部畫出幾道裂痕，再放在農地上，讓木黴茵加料肥慢慢滲透到土壤裡，不但可以讓果樹強根固本，不怕泡水，加上含豐富磷肥，有助開花。