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今明防致災性降雨 吳德榮：周末天氣視熱擾動發展

極端天氣常強降雨別人變「苦瓜臉」他種的苦瓜頭壯壯

2019-08-19 07:38聯合報 記者何烱榮╱即時報導

最近連續幾天出現強降雨，很多農民憂心作物泡水和水傷，但彰化縣田尾鄉「森哥網室菜園」青農吳森國和他的農友卻不擔心。吳國森說，去年7月2日強降雨，他的菜園也遭雨彈攻擊，並泡水9小時才消退，但苦瓜收成不減，反而增加1倍，果實也比往年更大顆，平均增重200公克，今年更有信心。

吳國森擁有2塊、共3.4分的農地，以栽種胡瓜、小黃瓜和苦瓜為主。他說，苦瓜怕低溫和水傷，彰化縣很少人「敢」在冬天種苦瓜，前年冬天，溪州鄉謝姓好友邀他參觀冬天成功栽培苦瓜的成果，認識台中區農改場埔里分場長陳俊位博士，意外獲得「木黴菌加矽藻液肥」的新栽培技術。

去年5月，吳國森栽種苦瓜時接受陳俊位輔導，在菜園舖上約1800包木黴菌肥料袋，原本抱著試一試的心理，剛好遇上72強降雨，附近的菜園幾乎全毀，他的苦瓜園竟依然生氣盎然，事後採收，原本每2天可收4、500斤，沒想到1天就收4、500斤，果實平均增加重量約200公克，還有苦味變淡，口感更好，很受消費者歡迎。

去年72強降雨造成彰化縣嚴重農損災情，森哥網室菜園附近的農民聽到吳國森種的苦瓜仍頭壯壯，跑來了解後嘖嘖稱奇，今年紛紛跟著他使用木黴菌加料肥，也見證果樹最近挺過一波波強降雨。吳國森說，他使用木黴菌加料肥後，遇雨的裂果率減少7、8成，收益翻倍是最吸引農友跟進的原因。

陳俊位長期投入研發木黴菌接種菇類剩餘物質，再搭配矽藻土，成功開發友善農業新資材，前年先在溪州陳姓青農菜園作田間實驗，去年再輔導吳國森，證實達到果樹強根固本的預期效果，在極端天氣下，更具乾旱、豪雨的抗逆境能力。

陳俊位說，木黴菌是1種維生物，回收國內每年種菇大量產出的太空包木屑，加工後製成20公斤裝的木黴菌加肥料，可以在袋子底部畫出幾道裂痕，再放在農地上，讓木黴茵加料肥慢慢滲透到土壤裡，不但可以讓果樹強根固本，不怕泡水，加上含豐富磷肥，有助開花。

陳俊位說，木黴菌加料肥具有保溫保濕效果，能對抗低溫、乾旱和大雨，也能抑制雜草生長，並減少肥料費用，生產成本變低，很高興看到這項對抗極端天氣的新栽培技術在彰化縣田間實驗成功，並「開枝散葉」。

彰化縣田尾鄉森哥網室菜園接受台中農改場輔導，利用木黴菌加料肥栽培苦瓜證實抗逆境力...
彰化縣田尾鄉森哥網室菜園接受台中農改場輔導，利用木黴菌加料肥栽培苦瓜證實抗逆境力強，不但減少肥料費用，重量比以前增加約200克，也較不怕雨後受損裂果。照片／陳俊位博士提供
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這幾天彰化縣連續出現強降雨，田尾鄉森哥網室菜園雖曾泡水，因果園舖上木黴菌加料肥，...
這幾天彰化縣連續出現強降雨，田尾鄉森哥網室菜園雖曾泡水，因果園舖上木黴菌加料肥，水退後樹根不受影響，也未裂果。照片／吳國森提供
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彰化縣田尾鄉森哥網室菜園主任吳國森夫婦去年接受台中農改場輔導，利用木黴菌加料肥栽...
彰化縣田尾鄉森哥網室菜園主任吳國森夫婦去年接受台中農改場輔導，利用木黴菌加料肥栽培苦瓜證實抗逆境力強。照片／吳國森提供
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田尾鄉森哥網室菜園接受台中農改場輔導，利用木黴菌加料肥栽培苦瓜，讓果樹的抗逆境力...
田尾鄉森哥網室菜園接受台中農改場輔導，利用木黴菌加料肥栽培苦瓜，讓果樹的抗逆境力變強，挺過一波波強降雨。照片／陳俊位博士提供
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黴菌
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