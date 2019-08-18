影／車模比基尼vs.行腳藝人 酷炫輕卡車會師超吸睛

2019-08-18 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



藝人沈文程著迷酷炫輕卡貨跑車，4年前領軍成立「酷炫輕卡俱樂部」，以酷炫烤漆外型、如超跑般的排氣聲浪，顛覆大眾對貨車的傳統印象，不到5年就吸引逾400車友，今則到南投縣日月潭范特奇堡車聚，且發表全新改款「酷卡車二代目」。

沈指出，4年前赴日本拍攝行腳節目發現，當地年輕人去釣魚竟是開小貨卡改成的酷炫小超跑，且當成藝術品照顧，而他也有載重機、釣具等去活動或做節目的需求，因此改裝開發促成第一代酷炫輕卡貨跑車問世，並組俱樂部意外一炮而紅。

而酷炫輕卡貨跑車有別於一般傳統貨卡車，多數外型經烤漆彩繪，引擎轉速的排氣聲浪更有如超跑般威風，因此不到5年就有大批愛車同好購買，且加入沈所領軍的「酷炫輕卡俱樂部」，目前該俱樂部已擁有超過400輛的酷卡車。

沈今號召車友到日月潭經典大飯店范特奇堡大會師，上百輛酷炫輕卡跑貨車停放在飯店廣場和停車場，同時進行第2代心超級酷卡貨跑車的新車發表會，而「變色龍烤漆」和「行動鷗翼」的二代目車款，在比基尼車模陪襯下成為鎂光燈焦點。