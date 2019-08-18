彰化古蹟寶藏寺修復竣工 官民合力維護文化資產典範

2019-08-18 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣定古蹟芬園鄉寶藏寺今天舉行修復竣工典禮，此次文化部核定寶藏寺整修工程費1200多萬元，寶藏寺自願出資51％修復工程經費，再向文化部文化資產局申請補助經費49％，以加速修復進度，彰化縣副縣長洪榮章說，寶藏寺可說是公私合力維護文化資產典範。

寶藏寺今天舉行竣工典禮，由洪榮章和寶藏寺主委張恊章等人主持，與會者還有立委黃秀芳、芬園鄉長林世明、縣議員李寶銀、張瀚天、顧黃水花、芬園鄉民代表會主席林忠誠等地方人士。

洪榮章說，一般寺廟修復大部分都是希望政府全額補助，寶藏寺願意出資51％修復工程經費可說是創舉，寶藏寺是地方上很重要的信仰中心，主祀觀世音菩薩，民國74年內政部定為三級古蹟，94年依文資法定為縣定古蹟，未來可結合周邊文化資產，如縣定古蹟芬園庄役場、歷史建築安山派出所等周邊景點，連結成為芬園地區的文化觀光地標，把觀光客帶進來，帶動地方觀光事業發展。

寶藏寺創建於清康熙11年(1672年)，己有三百多年歷史，曾於民國87年縣府爭取中央補助經費大規模整修，民國96年及98年寶藏寺後殿因受地震影響，造成屋頂規帶位移及屋面瓦下滑現象，縣府再次爭取中央補助經費於民國100年完成緊急修復工程。

而近年寶藏寺部分建築都有受損，106年開始進行調查及修復設計作業，廟方除了表示願意負擔一半以上整修費，並自願接續承辦整 修工程，此次整修工程包括有古蹟前殿建築本體、鐘鼓樓涼亭、戲臺及屋面木構件檢修、牆體裂縫修補、牆面灰粉刷層重作及蟲蟻防治工程等。

張恊章說，感謝縣府全力支持及十方大德的踴躍出手捐獻，讓寶藏寺修復工程能順利完成，而芬園寶藏寺百年傳統慶贊中元每年都在農曆七月十七日放水燈、十八日慶贊普度，也一併同舉行。