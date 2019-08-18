傳奇1號控球後衛簡明富 回到溪湖家鄉重披戰袍秀球技

2019-08-18 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



退役的台灣銀行籃球隊傳奇的1號控球後衛簡明富今天披上屏東校友隊球衣，回到彰化縣溪湖鎮家鄉，再度展現精湛的控球技術和暴發力，協助屏中校友隊以66：61，力克由中華男籃當家前鋒「象哥」李雲翔領軍的南山校友隊。

彰化縣議長謝典林喜歡打籃球，也積極推展籃球運動，去年3月當選全國籃球理事長，他說，打籃球除可健身交流，也盼促進運動經濟，讓年輕球員有更健全的發展環境；很多昔日明星球員國手，如今已成經理人、領隊或教練，全心投入培訓新秀後輩，但每每站在場邊心中仍有滿腔熱情，未來計畫每半年舉辦一次交流，讓更多人看見他們寶刀未老的不凡身手。

第一屆彰化縣議長盃老馬籃球邀請賽今天在溪湖鎮縣立成功高中籃球館登場，有屏中校友隊、南山校友隊、寶島夢想家股東隊及鋼鐵議長老馬隊4支隊伍參加，因參賽球員多是舊識，有曾經並肩作戰的老球友，也有同場競技的對手，大家難得再齊聚一堂，以球會友，重溫當年在籃球場上揮汗較勁的熱血時光，也吸引彰化地區熱愛籃球運動的者觀戰。

開幕賽由地主、謝典林議長領軍的鋼鐵議長老馬隊，迎由籃壇顏值擔當黑人陳建州帶領的寶島夢想家股東隊；謝典林多次帶球突破，妙傳隊友助攻得分，黑人也以俐落矯健的身手還以顏色，兩隊互有往來，毫不相讓，最後以47：47握手言和。

黑人陳建州說，感謝彰化鄉親對於寶島夢想家的支持，希望第三季可以有更多球迷進場看球，一起為選手們加油。

今天最受矚目的賽事，是屏中校友隊對上南山校友隊的比賽，這是20多年前，HBL場上最經典的南北大對決，兩隊陣中各有多名退役的籃球國手，屏中路隊有拚勁十足的籃球小巨人「勁量阿富」簡明富及周泓諭，吸引在地球迷一睹偶像風采。

簡明富和周泓諭都在溪湖長大，周泓諭說，感謝謝議長積極重振籃球風氣，他從小在溪湖長大，能在嶄新的籃球館打球，設備很棒、感覺很好。