6萬元旅遊發票 抽中台中購物節千萬豪宅

2019-08-18 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市長盧秀燕今天和贊助商一起抽出台中購物節的最大獎千萬豪宅，得主是家住豐原的王小姐，她因參加雄獅旅遊花了6萬元，即以旅行社發票上網參加購物節抽獎，直到盧秀燕從抽獎現場打電話給她，她仍不相信自己中獎了。

直到盧秀燕問她抽到大獎，有什麼計畫，要不要請我們吃飯？她仍說：「如果是真的，可以啊！」語氣中仍顯出不太相信的感覺。但她也表示，如果可以請市長吃飯，是她的榮幸。

新聞局長吳皇昇指出，市府總計只花了3千萬元辦理購物節活動，但民眾參加抽獎的序號就達874萬組，以每筆須500元才可以登錄計算，等於創造了25億元的消費，還帶動了交通、觀光等各層面的商機。

他說，從昨天下午開始出現爆量登錄潮，到今上午不到1天的時間，發票登錄量是活動起跑以來總量的1／3，湧入逾300萬張發票量，抽獎序號總筆數暴增至874萬0646筆，還一度造成登錄時大塞車。

由於登錄熱烈導致頻寬無法應付暴增的登錄量需求而塞車，市府第一時間通知中華電信增加頻寬，已申請中華電信頻寬擴增到最大5倍流量，感謝大家共同促進台中經濟，未來希望把購物節變成台中市的第4大節日。

經發局也指出，台中購物節吸引許多民眾參加，活動官方網站瀏覽關注度近200萬次，活動APP上架短短一個月也在ios免費APP排行衝進前百名、Android熱門免費項目排行第4名，總下載近20萬次，有效註冊會員人數突破21萬，期間系統也持續精進，推出優化後更新版本，讓民眾獲得更好的使用體驗。