九二一地震故事 南投願力館多元呈現

2019-08-18 13:32 中央社 南投縣18日電



九二一地震即將20週年，「南投願力館」今天啟用，館內呈現災後當時戶外克難教室、組合屋及各種感人故事，是一座多元地震教育館。

九二一地震奪走全台2400多條生命，官方及民間投入大量資源救災，其中慈濟基金會在南投興建大愛村安置災民、認養學校重建，20年過去，慈濟設立「南投願力館」紀念這段過去，館內藏著動人故事、援建學校特色、防災減災科普教育、現代人環保意識提倡。

南投願力館今天舉辦啟用儀式，南投縣長林明溱、國民黨立法委員許淑華及馬文君等人出席，由志工帶領解說參觀，林明溱說，感謝慈濟志工當時救災和人道援助，助南投順利快速重建，願力館在九二一地震20週年前夕啟用深具意義，歡迎大家來了解各種災後重建故事。

林明溱回憶說，地震當時他擔任集集鎮長，親身感受慈濟志工力量和幫助，快速讓孩子恢復正常上學、災民有棲身之所；志工20年來仍持續奉獻社會，只要有災難的地方，就可看見志工身影，真的讓人敬佩。

南投願力館是多元的地震教育館，有還原當時場景的戶外克難教室、組合屋、鋼構建物、50多所慈濟援建學校的影音多媒體、地震知識互動遊戲、防災減災科普教育、當時各種感人故事，及慈濟志工投入慈善、醫療、教育、人文的全球足跡。