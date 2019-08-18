台南再增登革熱病例 這些地點蚊子卵超厚要注意

2019-08-18 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



南部地區大雨不停，登革熱防治相當困難，台南市登革熱防治中心布放在市區的病媒蚊誘卵桶，不斷發現有下卵情況，讓防治人員相當憂心，提醒民眾大雨後一定要清除積水容器，同時今天也再發布新增一例境外移入病例。

防治中心表示，累計到今天，台南市登革熱本土病例已達到19例，境外移入則有28例。

第28例為佳里區安西里40多歲男性，於8月8日至8月16日和妻子前往緬甸探親，8月15日出現發燒、畏寒及頭痛等症狀，8月16日由桃園機場入境，經發燒篩檢站發現後採檢登革熱快篩陽性；衛生所人員接獲通報後即聯繫個案，請個案勿返家應至醫院住院治療，個案自桃園機場直接回到台南地區醫院就醫，現住院治療中。17日夜間由疾病管制署確認為登革熱第三型。同行妻子無疑似症狀。個案未入社區，不需執行噴藥防治。

中心表示，由於東南亞地區疫情嚴重，正值暑假許多東南亞籍配偶會帶家人返家探親，因而染病的機率大增，目前境外移入病例很多都是類似情況罹患登革熱，一旦未被發現進入社區，而社區裡的病媒蚊密度又高，就很容易傳染開來。

而台南市 19例病例分布為東區崇明里3例、大同里2例、崇德里、泉南里及忠孝里各1例、中西區開山里4例、南區大恩里及興農里各1例、永康區甲頂里1例、安南區理想里及公塭里各1例、左鎮區榮和里1例、新化區知義里1例，基因型別皆為登革熱第二型。

另統計各地誘卵桶連續兩周陽性率大於40%里別，計61里；連續兩周陽性率大於60%里別，計18里。