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範圍擴大！恆春持續豪雨 全台各地大雨特報

11月8日上路…實支實付險 每人限買3張

文化中心漏水民眾坐水桶旁看報 台中議員轟螺絲鬆了

2019-08-18 10:25聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

民進黨市議員江肇國接獲民眾反映，台中市大墩文化中心及市立圖書館大墩分館因連日連續大雨，室內漏水嚴重。館方用塑膠繩將漏水區域圍起來，讓民眾繼續在旁邊閱報、看書，江轟不只觀感不好，如有人滑倒受傷，市府如何負責？文化局長張大春表示馬上積極改善。

江肇國表示，更離譜的是，期刊室漏水，圖書館竟然只用塑膠繩簡單將漏水區域圍起來，貼個告示就了事，讓民眾繼續在水桶旁邊看報紙。平日來閱報的多是年長的長輩，或是跟媽媽一起來翻雜誌的小朋友，萬一有長輩或是小朋友因此被絆倒、滑倒，後果實在不堪設想。

江肇國指出，7到8月是多雨颱風季節，文化局應有風險意識，選在多雨季節不但影響施工，刨除防水層不啻雨天脫掉雨衣，漏水加重，現場慘不忍睹！

大墩文化中心主任陳文進表示，大墩文化中心近年來時有漏水狀況，屋頂、露台正在進行防水及隔熱工程，刨除屋頂防水層，文化局今年計畫重做屋頂防水及隔熱工程，一次改善，該工程在6月底決標，7月初開始施作，預計要到10月底才能完成，工期將近4個月。但沒想到碰上連日豪大雨，造成漏水嚴重。

江肇國批評，文化局便宜行事，看不出現場有積極的安全措施，工期還剩兩個多月，應立刻進行協調，找出辦法解決問題。

文化局長張大春表示，感謝議員的建議，他會馬上要求加強改善防範措施，以免造成危險。

大墩文化中心期刊室漏水嚴重，民眾在水桶旁繼續閲報。圖/江肇國提供
大墩文化中心期刊室漏水嚴重，民眾在水桶旁繼續閲報。圖/江肇國提供
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市議員江肇國批大墩文化中心期刊室漏水嚴重。圖/江肇國提供
市議員江肇國批大墩文化中心期刊室漏水嚴重。圖/江肇國提供
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市議員江肇國批大墩文化中心期刊室漏水嚴重。圖/江肇國提供
市議員江肇國批大墩文化中心期刊室漏水嚴重。圖/江肇國提供
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